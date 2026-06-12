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Amplían hasta Pals la búsqueda del menor desaparecido en moto de agua en Roses el día 10

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Pals (Girona), 12 jun (EFE).- Los equipos de emergencias han retomado la búsqueda del joven de 16 años desaparecido en Roses (Girona), cuando hacía una excursión por la bahía con dos amigos y un guía, y han ampliado la zona de búsqueda hasta Pals, han informado los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias.

Los esfuerzos se centran entre l’Escala y Pals, donde este jueves apareció la moto, mientras que al menor desaparecido la tarde del miércoles lo buscan por mar y por tierra embarcaciones y diversas unidades de Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra, Bomberos de la Generalitat, Agentes Rurales, policías locales y pesqueros.

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Además, desde Salvamento Marítimo también se ha dado aviso a los buques que transitan por la zona por si pudieran divisar el cuerpo.

Tanto submarinistas como drones y efectivos a pie recorren la línea de la costa para intentar localizar al adolescente.

La moto que había alquilado fue localizada este jueves sobre las 14:30 horas en la playa de Pals -donde está instalado el centro de mando- y la Guardia Civil, que lleva la investigación del caso, está efectuando una inspección técnica del vehículo por si pudiera aportar información.

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Según las primeras informaciones, ya que no hay una versión clara de lo sucedido, el menor, con otros dos amigos, alquiló una excursión en motos de agua la tarde del miércoles: salieron de Santa Margarida, fueron por Canyelles y la Almadraba y debían volver al punto de salida, donde él nunca llegó. EFE

cgi/rq/ros

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