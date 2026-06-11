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Una ampliación de capital de 12 millones garantizará la viabilidad del Real Valladolid

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Valladolid, 11 jun (EFE).- El presidente del Real Valladolid, Gabriel Solares, confirmó este jueves que los propietarios del club harán una inyección de capital de al menos doce millones, y que podría alcanzar los quince con recursos propios, generados por la venta de jugadores durante el mercado de verano.

Solares, durante una rueda de prensa, pidió disculpas a todos los vallisoletanos y aficionados, no ya por los resultados esta temporada, sino porque no han sabido generar orgullo ni aprovechar el sentimiento de arraigo o pertenencia a un club de fútbol, cuando este es "un fenómeno social y un catalizador de sentimientos".

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"No hemos liderado un proyecto que genere orgullo y eso es necesario, como también lo es hacer autocrítica y entender nuestro presente para que haya futuro. De ahí que el objetivo de esta comparecencia sea explicar, detalladamente, los tres pilares de la entidad: el económico-financiero, el deportivo, y el estructural", comentó.

En cuanto al primero, dejó claro que cuando llegaron hace un año como propietarios del Real Valladolid conocían la realidad pero no sus causas, y que en este tiempo han podido ver las "fortalezas y debilidades con las que vivir", por lo que el objetivo primordial es "poner en marcha un proyecto que garantice la viabilidad económica del club, esté en la categoría que esté", anunció.

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Los propietarios no renuncian a la ambición, a alcanzar metas más altas pero con bases más sólidas, pero conscientes de que "no se hace de un día para otro sino que requiere de un proceso, de ir tomando las mejores decisiones posibles", matizó.

Recordó que, cuando llegaron al Real Valladolid, "había una deuda de casi 35 millones que ahora se ha quedado en menos de 23; se incrementaron los ingresos comerciales el doble -de 2,5 millones se ha pasado a más de 5-; y se redujeron los gastos de explotación -de más de 8 millones, a menos de 5-".

Si bien es cierto que se generaron 80 millones por ventas de jugadores, "también hubo compras, salarios, gastos operativos" y, por tanto, no hubo "ningún indicio que hubiera habido algo fraudulento", durante la presidencia de Ronaldo Nazário, prosiguió Solares.

Desde el primer momento buscaron aumentar los ingresos, reducir la deuda, las nóminas, pero aún habiendo logrado todo ello "es necesario realizar una inyección económica, de doce millones, aprobada por unanimidad de todos los inversores, y otros tres, dependiendo de la venta de jugadores, aunque el mercado va a ir lento, por el Mundial", advirtió.

El reto al que aspiran con esa ampliación de capital es "dejar la deuda en diez millones porque sería abordable en cualquier situación" mediante un préstamo participativo, en su inicio, en el que no estará incluido Ágora, puesto que aún está pendiente de resolución en los tribunales la anterior ampliación de capital impuesta por Ronaldo.

"El club no va a desaparecer mientras nosotros estemos aquí. La ampliación queda garantizada desde Ignite y Ben Oldman, ya que los inversores están enamorados de la ciudad y del club, y no han titubeado respecto a este tema", comentó.

Al respecto, destacó que esta ampliación de capital "supone la inyección más grande de recursos en la historia de la entidad, y es importante cuidar las formas, respetando la decisión de todos, y haciéndola en proporción a la participación de cada uno". EFE

mim/rjh/cmm

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