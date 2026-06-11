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Un líquido de limpieza causó los falsos positivos en cribado de cáncer de colon en Málaga

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Málaga, 11 jun (EFE).- Una contaminación del analizador que determina la sangre oculta en heces en el cribado de cáncer de colon es el origen de los falsos positivos detectados en Málaga, una incidencia que se produjo con un líquido de limpieza que utiliza el propio equipo para su funcionamiento.

Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía así lo han asegurado a EFE y han añadido que sucedió tras una intervención de mantenimiento y que, posteriormente, además, se detectó un posible problema en el sistema interno de fluidos del analizador.

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Como consecuencia de ambas circunstancias, algunas muestras presentaron valores artificialmente elevados, lo que hizo que el equipo clasificara como positivas muestras que en realidad no lo eran, han indicado.

Desde la Junta han precisado que esta incidencia no produjo falsos negativos ni pérdida diagnóstica, ya que el efecto del problema fue aumentar artificialmente el número de positivos y no ocultar posibles casos.

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Detectada la causa, se corrigió la incidencia, se revisaron y reforzaron los procedimientos de control y se decidió repetir todas las determinaciones realizadas en ese periodo para garantizar la máxima fiabilidad de los resultados, han señalado desde la Junta.

Para ello se activó una revisión para contactar con los afectados y ofrecerles la repetición de la prueba de sangre oculta en heces.

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) detectó tras la incidencia un número de resultados positivos superior al esperado, lo que fue identificado por los profesionales del laboratorio, que iniciaron de forma inmediata la revisión.

El diario Málaga Hoy cifró este miércoles en unos 400 los pacientes que estarían afectados en la provincia, aunque la Consejería no ha facilitado una cifra oficial y ha afirmado que el fallo fue solventado y que se están repitiendo las pruebas.

Una vez que se detectó, se informó a los distritos sanitarios afectados y se activó la revisión de los casos potencialmente implicados, para contactar con las personas y ofrecerles la repetición de la prueba.

Por su parte, la asociación El Defensor del Paciente pidió al Fiscal jefe de Málaga que se investigue y se abran diligencias por esos falsos positivos en el cribado de cáncer de colon. EFE

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