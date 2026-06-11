El sudafricano Yaya Sithole, primer jugador expulsado en el Mundial 2026

Ciudad de México, 11 jun (EFE).- Yaya Sithole, de la selección de Sudáfrica), es el primer jugador expulsado en el Mundial 2026, al ver la tarjeta roja directa a los 49 minutos del partido inaugural de su selección contra la de México.
Sithole tuvo dejar el terreno de juego por derribar al mexicano Brian Gutiérrez fuera del área cuando éste corría sólo hacia la portería sudafricana. EFE
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Bernardo Silva, en la órbita del Real Madrid
El Mundial desborda el Zócalo de Ciudad de México y toma las calles del Centro Histórico
Jesús Vázquez presentará la próxima temporada un nuevo concurso en 'prime time' de RTVE
En libertad con medidas cautelares el productor Xavier Atance, acusado de agresión sexual
Vox pone el foco en la inmigración y la sobrerregulación de cara a las negociaciones para la investidura de Moreno
MÁS NOTICIAS