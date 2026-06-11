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El sudafricano Yaya Sithole, primer jugador expulsado en el Mundial 2026

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Ciudad de México, 11 jun (EFE).- Yaya Sithole, de la selección de Sudáfrica), es el primer jugador expulsado en el Mundial 2026, al ver la tarjeta roja directa a los 49 minutos del partido inaugural de su selección contra la de México.

Sithole tuvo dejar el terreno de juego por derribar al mexicano Brian Gutiérrez fuera del área cuando éste corría sólo hacia la portería sudafricana. EFE

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