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Óscar López dice que parece que Leire Díez "no tenía mucha capacidad de maniobra" y no concreta si el PSOE se querellará

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha defendido que, según lo que ha visto, Leire Díez "no tenía mucha capacidad de maniobra ni mucho margen de maniobra".

En declaraciones a los medios en el marco de la inauguración de la VII edición de 'Taleñto España', el también líder del PSOE de la Comunidad de Madrid ha sostenido que la formación socialista "tomará sus decisiones" sobre el caso de la 'fontanera' Leire Díez y supone que el partido "no descarta ninguna acción", pero no concreta si el partido se querellará contra ella.

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Sobre las iniciales 'P.S' apuntadas en el cuaderno de Leire Díez, el ministro ha criticado que "desde la política o incluso desde los medios vean rapidísimo que P.S es Pedro Sánchez y no vean que M. Rajoy es quien es" y, tras ser preguntado, ha negado saber si esas siglas se refieren al exdiputado socialista Paco Salazar.

"No lo sé, no lo sé, pero es magia, ¿no? Es magia que P.S es Pedro Sánchez, pero M. Rajoy no se puede saber quién es", ha censurado López.

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Del mismo modo, al respecto de las reuniones de Díez con instituciones como la Guardia Civil o la Fiscalía, López ha expresado su "tranquilidad absoluta" porque "se están dando y se irán dando las explicaciones oportunas" y ha reivindicado que confía "en la justicia y en que todo llegue a buen puerto".

Además, el ministro ha puesto en el foco el 'caso Kitchen' y ha asegurado que lo que sí se sabe es que "lamentablemente también hubo un gobierno que sí utilizó los recursos del Estado para expiar a rivales políticos y para fabricar pruebas falsas". "Se llama 'caso Kitchen'", ha concluido.

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