Miguel Ángel Ramírez sugiere "evaluar y mejorar el equipo" tras no conseguir el ascenso

Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha enviado este jueves un mensaje a través de sus redes sociales, después de que el equipo quedase eliminado por el Málaga CF de la lucha por el ascenso a Primera División, en el que indica que "ahora toca evaluar y mejorar el equipo".

El dirigente grancanario ha apuntado como una de las claves para la no consecución del objetivo las lesiones sufridas por futbolistas que estaban llamados a ser importantes en la plantilla.

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"No supimos superar la ausencia de jugadores desde el inicio, otros desde muy pronto y otros en el tramo decisivo de la competición", indica Ramírez en su comunicado, refiriéndose a los problemas sufridos por Jeremía Recoba, Sandro Ramírez, Sergio Barcia, Enzo Loiodice, Viti Rozada y Ale García.

El presidente de la Unión Deportiva asume que el equipo amarillo ha caído "cerca de la orilla" y comprende que "hace falta algo más para llegar a ella".

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Ramírez ha agradecido "a quienes han estado a nuestro lado en cada paso de la temporada", en particular a los jugadores "por dejarlo todo", y a una afición "que siente la unión con este escudo de por vida", por lo que la próxima temporada volverán "juntos y reforzados a la lucha". EFE

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