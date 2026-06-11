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León XIV recibe la llave de Las Palmas de Gran Canaria en su primera visita a la ciudad

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Las Palmas de Gran Canaria, 11 jun (EFE).- El papa León XIV ha recibido este jueves la llave de oro de Las Palmas de Gran Canaria de manos de su alcaldesa, Carolina Darias, en el corazón histórico de la ciudad, el barrio de Triana-Vegueta, con motivo de la primera visita que realiza hasta la fecha un pontífice a las islas.

Representantes de todos los grupos políticos que conforman el Consistorio, excepto el teniente de alcaldesa de Nueva Canarias Pedro Quevedo y la única edil de Podemos y segunda teniente de alcaldesa, Gemma Martínez, han saludado al papa en la trasera del teatro Pérez Galdós, donde, desde horas antes, se han concentrado miles de personas que no han querido perderse la oportunidad de ver de cerca al pontífice.

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En el mes en que celebra los 548 años de su fundación, Las Palmas de Gran Canaria hecho entrega a León XIV de la sexta llave que ha concedido a un jefe de Estado extranjero o, excepcionalmente, a una personalidad, como los premios Nobel de Medicina que la recibieron en 1996 o el bioquímico valenciano Santiago Grisolía, a quien también se otorgó en una visita a la ciudad.

Como ha recordado el Consistorio, el origen de estas llaves se encuentra en las ciudades medievales con murallas, que cerraban para entregarlas a un nuevo rey que la visitaba o a alguna personalidad con el fin de que "tomara posesión" de la urbe, en señal de que era bien recibido, para que sintiera "que esa era su casa", como quiere transmitir Las Palmas de Gran Canaria a León XIV.

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Las Palmas de Gran Canaria tuvo murallas hasta la mitad del siglo XIX, y una puerta, la de Triana, que enlazaba con lo que hoy es la calle León y Castillo, lo que, históricamente, justifica que una urbe que ha estado amurallada entregue una llave a sus visitantes ilustres para que se sientan "en casa".

Para garantizar la movilidad en la isla y facilitar el despliegue logístico de esta visita papal, esta jornada se ha declarado no lectiva en el ámbito educativo y también prima el teletrabajo en los estamentos públicos y en las empresas privadas que lo puedan implementar, lo que ha facilitado que los ciudadanos de Gran Canaria, y los llegados desde otros puntos, vivan en la calle este día histórico.

El acto institucional de bienvenida a Las Palmas de Gran Canaria ha sucedido al encuentro previo del papa con migrantes, en el muelle de Arguineguín, al sur de Gran Canaria, isla donde almorzará y pernoctará, concretamente en el Palacio Episcopal de la Diócesis de Canarias, del siglo XVI y ubicado en el barrio histórico de Vegueta, donde reside el obispo José Mazuelos.

León XIV será el segundo jefe de Estado que duerma en este palacio, después de Alfonso XIII, según ha destacado a EFE el cronista de Las Palmas de Gran Canaria, Juan José Laforet.

También descansó en él -sin llegar a pernoctar- Juan Carlos I durante una de sus visitas a Gran Canaria.

El cardenal Eugenio Pacelli, antes de ser Pío XII, visitó en 1934 Gran Canaria con motivo de la escala que efectuó en el puerto de su capital en su viaje a Argentina.

Fue una visita inesperada y no programada, pero ante la gran acogida que tuvo la llegada del barco al puerto, decidió bajarse y conocer la catedral de Santa Ana, donde se colocó una placa en recuerdo de su paso por la ciudad como representante del papa.

De regreso de Argentina, el cardenal Pacelli volvió a hacer escala en Gran Canaria y entonces visitó las iglesias de Arucas y Teror, dos edificios también emblemáticos.

Tras ser recibido este jueves por las autoridades locales, León XIV ha subido a su papamóvil para iniciar un recorrido por la vía que une los barrios históricos de Vegueta y Triana, travesía que le ha permitido tener contacto directo con los ciudadanos y que ha culminado en la catedral de Santa Ana, donde tiene previsto celebrar un acto eclesiástico cerrado al público.

Tras este encuentro privado, León XIV se retirará a descansar y a almorzar al Palacio Episcopal, donde trece profesionales y dos alumnos de la empresa pública Hoteles Escuela de Canarias, dependiente del Gobierno regional, le ofrecerán un menú en el que no faltarán las papas negras, una crema de berros, cochino negro, quesos y aceite de producción local, piña de El Hierro, repostería tradicional y café cultivado en las islas.

El pontífice continuará su visita a Canarias con una misa multitudinaria en el estadio de Gran Canaria, en el barrio de Siete Palmas, que será seguida in situ por unas 50.000 personas. EFE

(Foto) (Vídeo)

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