Hallan la mitad inferior de un cuerpo humano en la playa de El Saler, en València

València, 11 jun (EFE).- La mitad inferior de un cuerpo humano en avanzado estado de descomposición fue hallado este miércoles en la playa de El Saler, en València, y la Guardia Civil intenta averiguar la identidad del cadáver y determinar las circunstancias en las que se ha producido su muerte.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, tras el hallazgo de los restos será el equipo forense el que tratará de esclarecer cómo murió y averiguar su identidad.

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El cuerpo estaba vestido con unos pantalones vaqueros y calcetines, según informa el diario Las Provincias, que indica que una de las hipótesis es que los restos humanos correspondan a una víctima del naufragio de una patera, aunque no se descartan otras líneas de investigación. EFE