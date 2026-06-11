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El Congreso aprueba tramitar la ley que blinda la eutanasia ante las dilaciones judiciales

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Madrid, 11 jun (EFE).- El Congreso de los Diputados ha acordado tramitar, con la oposición de PP, Vox y UPN, la reforma legislativa para acortar los plazos judiciales cuando se presenten recursos contra el dictamen de la comisión que avala la eutanasia y evitar dilaciones que prolonguen el sufrimiento a estas personas.

 Con 178 votos a favor y 169 en contra, el Congreso va a iniciar la tramitación de la proposición de ley impulsada en el Parlament de Cataluña para modificar algunas normativas sobre el derecho de morir dignamente defendida este jueves en la Cámara Baja por los diputados Sara Jaurrieta (PSC), Jordi Fàbrega (Junts) y Juli Fernández (ERC).

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Por mayoría, el Parlamento toma en consideración la propuesta -impulsada por PSC, Junts, ERC, Comuns y la CUP de la mano de las entidades que defienden el derecho a morir dignamente- para impedir que se repitan casos como el de Noelia, cuya eutanasia se retrasó casi dos años por los recursos judiciales que interpuso su padre.

La iniciativa legislativa plantea que el procedimiento judicial de control de la resolución administrativa de la comisión "sea lo más breve posible y no se dilate mas allá de lo estrictamente imprescindible" para evitar prolongar "de una manera innecesaria e inhumana el sufrimiento de la persona titular del derecho a recibir la prestación de la ayuda".

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En su intervención, Sara Jaurrieta (PSC) ha destacado que "la última palabra le corresponde a la persona que en libertad ha expresado su deseo", porque esos largos procesos que se inician tras el recurso de una tercera menosprecian su libertad individual.

Jordi Fàbrega (Junts) ha incidido en que "la eutanasia es uno de los procesos más garantista, no es una decisión precipitada ni frívola, sino un procedimiento muy rigurosos" y quien llega "no lo hace a la ligera", sino tras agotar todas las opciones.

"No persigue instaurar un nuevo derecho, sino perfeccionarlo en un momento muy complejo de la vida de la gente, aspira a dar certidumbre" con un plazo de 25 días para dar una respuesta, ha argumentado Juli Fernández (ERC).

La norma recoge que la dilatación del proceso comportaría imponer a estas personas un sufrimiento añadido que sería equivalente a atentar contra su integridad y a infligirles un trato inhumano del tipo que el artículo 15 de la Constitución prohíbe expresamente.

"Han sido pocos los casos en que se han impugnado las resoluciones de las comisiones de garantía y evaluación, pero las dramáticas situaciones que estos procesos han comportado revelan la imperiosa necesidad de adoptar las medidas necesarias para evitar que en el futuro puedan repetirse situaciones similares", argumenta.

El PP se mostrado en contra "de acelerar procedimientos judiciales". "Ante una decisión irreversible, las garantías nunca sobran cuando está en juego la vida humana", ha asegurado Antonio Román, quien ha defendido una ley integral de cuidados paliativos y ha respaldado las palabras del papa y su rechazo a la muerte asistida.

La diputada socialista Carmen Andrés ha destacado que "el derecho a la eutanasia es incuestionable y se trata de mejorar las leyes para que un interés legítimo no agrave más el sufrimiento". "Nadie puede imponer el sufrimiento a otro", ha añadido y ha recriminado al PP tener legitimidad para hablar de cuidados paliativos cuando en Madrid "se dejó morir" a las personas mayores con covid.

Vox ha definido la eutanasia "como el peor de los fracasos", según ha dicho la parlamentaria María de la Cabeza Ruiz, quien ha defendido el derecho a un familiar a recurrir esa decisión.

La diputada de Sumar Júlia Boada también se ha referido a la intervención del papa, "que defiende la doctrina católica", y ha recordado que no se debate ahora la eutanasia, sino que "la democracia debe garantizar los derechos en tanto que individuos libres".

Desde ERC, Pilar Vallugera ha defendido la urgencia de corregir "que esos retrasos injustificables afecten al derecho a la eutanasia", entendida como "un derecho de vida y no de muerte".

"La política debe servir también para garantizar la dignidad de la muerte", ha asegurado Pilar Calvo de Junts, quien ha apoyado la propuesta del Parlament, pero con "voto en contra a Illa y Sánchez" por "dar la espalda" a los enfermos de ELA.

Respaldo desde EH Bildu por "humanidad, respeto y dignidad", ha señalado Marije Fullaondo, quien ha planteado también una "reforma sosegada" de la ley de eutanasia.

Mikel Legarda (PNV) ha justificado esta iniciativa "para evitar que se alargue más allá de lo imprescindible por causa de un peregrinaje de control judicial".

"Respaldo sin matices" desde Podemos, ha señalado Javier Sánchez, para evitar más casos como el de Francesc Augé, cuya eutanasia ha sido paralizada por su padre de 93 años.

Néstor Rego ha expresado el apoyo del BNG, al igual que hizo con la ley de eutanasia. EFE

(foto) (vídeo) (audio)

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