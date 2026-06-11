Diputados de Sumar y Podemos respaldan la manifestación del sábado a favor de la república

Madrid, 11 jun (EFE).- Diputados de IU, Compromís y los comunes, integrados del grupo Sumar, junto a parlamentarios de Podemos han respaldado este jueves la manifestación a favor de la república que tendrá lugar el próximo sábado en Madrid, ya que consideran el cambio del modelo de Estado más necesario que nunca.

Junto a representantes del grupo estatal de la marcha republicana, convocantes de esta manifestación, los diputados han mostrado su adhesión a esta iniciativa posando frente a la escalinata de los leones del Congreso con carteles con la frase 'República para la paz', lema de esta tercera edición.

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En declaraciones a los medios, los diputados han asegurado que el cambio del modelo de Estado de monarquía a república es más necesario que nunca ya que, en su opinión, "república es democracia" y es la respuesta a "grandes crisis". EFE

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