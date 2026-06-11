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Denuncian el aumento de la violencia contra la Guardia Civil en Huelva por el narcotráfico

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Huelva, 11 jun (EFE).- La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha denunciado este jueves la situación que soporta la Guardia Civil de Huelva por la expansión del narcotráfico en la provincia, tras el episodio vivido esta madrugada en la zona de Punta Umbría (Huelva), donde agentes han sido objetos de un tiroteo cuando trataban de impedir un alijo de droga.

Durante la intervención, la Jucil ha indicado que los delincuentes abrieron fuego contra los guardias, que se vieron obligados a repeler la agresión, produciéndose un intercambio de disparos, sin que se produjesen heridos por arma de fuego entre los agentes participantes en el operativo.

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Como consecuencia del enfrentamiento, el vehículo oficial de la Guardia Civil presenta varios impactos de bala realizados con armas de distinto calibre, una muestra más, según la Jucil, del "nivel de violencia y del salto cualitativo que están protagonizando las organizaciones dedicadas al narcotráfico en Andalucía".

La Jucil ha advertido de que estos hechos "no son un episodio aislado ni fruto de la casualidad, sino la consecuencia directa de años de falta de inversión en medios materiales, escasez de personal y ausencia de una respuesta contundente frente al avance del narcotráfico. Hoy estamos hablando de impactos de bala en un vehículo oficial y no tenemos que lamentar compañeros heridos. Pero es cuestión de tiempo que tengamos que volver a hacerlo si no se frena la expansión de esta lacra".

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Ha recordado que los agentes destinados en zonas especialmente golpeadas por el narcotráfico, como Huelva, Cádiz y el Campo de Gibraltar, trabajan diariamente frente a organizaciones criminales cada vez más violentas, con mayor capacidad económica, logística y operativa.

"Mientras los narcotraficantes incrementan sus recursos, sus medios y su agresividad, los guardias civiles continúan enfrentándose a ellos con plantillas insuficientes y medios que no están a la altura del riesgo que asumen", ha denunciado.

Ha reclamado a la dirección general de la Guardia Civil que complete las plantillas, que actualmente están por debajo de lo que marca el catálogo - faltan unos 300 agentes-, además de dotar a las unidades con vehículos y embarcaciones suficientes y adecuadas para abordar la nueva realidad del narcotráfico.

Por otro lado, también ha considerado imprescindible reconocer la profesión de riesgo y declarar el litoral andaluz como zona de especial singularidad. EFE

lra/fs/ram

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