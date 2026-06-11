Espana agencias

Declarados dos días de luto tras el incendio mortal en un bloque de viviendas de Magaluf

Guardar
Google icon

Palma, 11 jun (EFE).- El Ayuntamiento de Calvià ha decretado dos días de luto oficial por el grave incendio registrado durante la madrugada de este jueves en un edificio de la zona de Torrenova, en Magaluf (Mallorca), que ha causado la muerte de dos personas y ha afectado a una veintena de vecinos, cuatro de ellos hospitalizados.

Así lo ha precisado a la prensa el alcalde de Cavià, Juan Antonio Amengual, que se ha desplazado hasta el lugar del incendio, que se ha iniciado en torno a las 5.20 horas en la tercera planta de un edificio de la calle Martín Ros García, en la zona de ocio de Punta Ballena.

PUBLICIDAD

El luto oficial ya ha entrado en vigor y se mantendrá durante dos jornadas. Durante este periodo, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales en señal de duelo y, en el acto de graduación de este viernes en el instituto Bendinat tendrá lugar un minuto de silencio.

Amengual ha expresado su "profundo pesar" por lo sucedido y ha trasladado sus condolencias a los familiares y allegados de las víctimas, así como su apoyo a todas las personas afectadas por este grave incidente.

PUBLICIDAD

Los servicios sociales municipales y el área de Turismo trabajan desde primera hora para atender las necesidades de los afectados y gestionar soluciones de realojo, ha concretado el alcalde.

Por su parte, la presidenta balear, Marga Prohens, ha trasladado su pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del incendio: "Todo mi apoyo a las personas afectadas, y mi agradecimiento a bomberos y profesionales sanitarios por su rápida respuesta".

En la misma línea se ha mostrado la expresidenta autonómica y presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol: "Sigo con mucha preocupación las consecuencias del trágico incendio en el edificio Trianón de Calvià, que ha costado la vida a dos personas y ha dejado muchas otras heridas".

"Gracias a los servicios de emergencia por su rápida actuación, su profesionalidad y su dedicación en unos momentos tan difíciles", ha afirmado Armengol, que también ha trasladado su pésame.

En la misma línea se ha mostrado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, y el conseller insular de Hacienda y Función Pública, Rafael Bosch, que se han desplazado hasta la zona afectada para conocer el alcance de lo ocurrido.

Las causas del incendio están siendo investigadas por la Guardia Civil. EFE

(Foto)(Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desciende el nivel de emergencia por el incendio de Villanueva tras una noche sin viento

Infobae

Identificados 5 menores por agresión sexual a una compañera de clase de 12 años en Burgos

Infobae

Elegidos los 36 videojuegos finalistas que optarán a los segundos Premios Iris Games

Infobae

El avión de León XIV aterriza en Gran Canaria: por primera vez un papa visita las islas

Infobae

Rufián cree que Leire Díez estaba "mandatada" por el PSOE tras sus reuniones con Fiscalía

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

Una mujer estadounidense consigue la nacionalidad española por origen sefardí a pesar de la falta de certificado de la Federación Judía de España

El impactante vuelo del Ejército del Aire francés en Nueva York sobre la Estatua de la Libertad por el homenaje a la independencia de Estados Unidos

Reino Unido enviará 120.000 drones a Ucrania para “respaldar su capacidad industrial al mismo tiempo que se apoya a Kiev”

Los funcionarios de prisiones serán agentes de la autoridad e insultarles tendrá el mismo castigo que si fueran policías

El avión de combate de Italia, Reino Unido y Japón que podría ser la alternativa al FCAS y que apuesta por la guerra electrónica

ECONOMÍA

Infobae

Los españoles necesitan duplicar su salario para ser felices, según un estudio: el precio de la felicidad es el más alto en Madrid, Barcelona y Mallorca

Estudiar en una universidad privada ya cuesta más de 20.000 euros al año: las matrículas más caras para el curso 2026-2027 tras la PAU

Así es la casa plegable de Amazon que se vende por menos de 12.000 euros: personalizable y de hasta seis dormitorios

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los españoles compran ahora casas más ‘baratas’, por debajo de 300.000 euros: “Volvemos a un mercado con menos euforia y más prudencia”

DEPORTES

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Los jugadores que pudieron vestir la camiseta de Inglaterra, pero decidieron no hacerlo: de Olise a Haaland o Musiala

Hernández Hernández, el único árbitro español en el Mundial 2026: del FC Barcelona, el acta más disparatada de LaLiga y su implicación en el caso Negreira

Noruega arrasa con sus fotos antes del Mundial 2026, pero reaviva la polémica: “Recuerdan a las preocupaciones de los neonazis”

Suiza, la única selección eliminada de un Mundial sin recibir un solo gol: el récord que sigue intacto 20 años después

La Kings League de Gerard Piqué ultima un ERE en España que afecta a la mitad de su plantilla en España: “Se ha quemado el dinero”