Espana agencias

Valentín Roma, nuevo director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba)

Guardar
Google icon

Barcelona, 10 jun (EFE).- El escritor, historiador del arte y doctor en Filosofía Valentín Roma (Ripollet, 1970), que en los últimos nueve años ha estado al frente de La Virreina Centre de la Imatge, será el nuevo director del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), ha informado el museo barcelonés.

Roma ha sido elegido por unanimidad del jurado como nuevo director del Macba, que convocó la plaza tras la salida en abril de Elvira Dyangani Ose, quien se había convertido en la primera mujer negra en dirigir el centro museístico.

PUBLICIDAD

El Consell General del Consorcio del Macba ha validado la propuesta de la comisión de valoración, que ha adjudicado a Roma la mejor valoración respecto a los méritos entre los candidatos presentados.

En sus conclusiones, el jurado destaca la solidez del proyecto que ha presentado el candidato así como la coherencia y rigurosidad de su trayectoria profesional, que permitirá "liderar la institución con ambición intelectual, dinamismo y relevancia en esta nueva etapa del Macba".

PUBLICIDAD

El nuevo director fue en el pasado conservador jefe del Macba, pero fue destituido en 2015 a raíz de la polémica provocada por una escultura de Ines Doujak que mostraba al rey emérito sodomizado por una mujer obrera, a su vez sodomizada por un perro pastor alemán, obra incluida dentro de la exposición 'La bestia y el soberano', de la que Roma era uno de los comisarios.

El mandato del nuevo director -elegido entre 21 candidatos preseleccionados- y que se iniciará en las próximas semanas, tendrá una duración prevista de cinco años con la posibilidad de renovación a un máximo de tres más.

El nuevo responsable del Macba, doctor en Filosofía (Universitat de Southampton) y licenciado en Historia del Arte (Universitat Autònoma de Barcelona), ha sido comisario de exposiciones en el Museu Picasso, el MNAC o el CaixaForum, entre otros.

Asimismo, en 2009 fue el comisario del primer pabellón catalán en la Bienal de Venecia.

En su faceta de escritor, es autor de 'El enfermero de Lenin' (2017), 'Retrato del futbolista adolescente' (2019), 'Diecinueve apagones y un destello' (2020) y 'Los trillizos' (2025).

La nueva dirección del Macba se da a conocer después de que en las últimas horas el sector emitiera un comunicado crítico con la presunta falta de transparencia y libre concurrencia en la valoración de méritos para el puesto.

La Asociación Catalana de Crítica de Arte (ACCA), la Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Catalunya (APGCC) y la Plataforma Asamblearia de Artistas de Catalunya (PAAC), con el apoyo del Comité de Empresa del Macba, firmaron un escrito en contra de "las bases del concurso" a nuevo director, una selección que se abrió el pasado 9 de abril tras el anuncio de la salida de Dyangani Ose. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ANC y Òmnium reparten 'estelades' contra la "españolización" de la visita del papa

Infobae

Zapatero pide aclarar cómo EEUU logró las comunicaciones de un accionista de Plus Ultra

Infobae

El Gobierno asume que 'P.S.' es Sánchez, pero rechaza que las anotaciones de Leire Díez le incriminen

El Gobierno asume que 'P.S.' es Sánchez, pero rechaza que las anotaciones de Leire Díez le incriminen

El papa inicia su único trayecto en papamóvil por Barcelona para ir a la Sagrada Familia

Infobae

Una fuga de gas en Castellar del Vallès (Barcelona) obliga a confinar a vecinos próximos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Zapatero pide al juez que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, pieza clave en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

Un tribunal declara improcedente el despido de un obrero a través de un burofax que nunca llegó: el juez dice que la empresa no intentó avisarle por WhatsApp

Duro golpe para el Real Madrid de Florentino: el Supremo inadmite el recurso del club para reactivar los conciertos en el Bernabéu

ECONOMÍA

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

DEPORTES

¿Y si ya nadie ofrece más de 150 millones? La encrucijada del Atlético de Madrid con un Julián Álvarez desencantado con el club

¿Y si ya nadie ofrece más de 150 millones? La encrucijada del Atlético de Madrid con un Julián Álvarez desencantado con el club

Florentino Pérez le chiva al papa León XIV que Almeida es del Atlético de Madrid: “Siempre es buena la sana rivalidad”

Rafa Nadal respalda a Florentino Pérez: “Es el mejor presidente de la historia del Real Madrid”

Dónde ver los partidos del Mundial 2026: de los encuentros de España a los de Inglaterra, Brasil, Argentina o Francia

Una selección nacional, una película: así es el divertido juego con el que puedes combinar fútbol y cine durante el Mundial