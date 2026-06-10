FIFPRO desiste de todos los procedimientos judiciales en curso contra la FIFA

Redacción Deportes, 10 jun (EFE).- La FIFA y FIFPRO han informado este miércoles de que han suscrito "un memorando de acuerdo histórico que marca un hito en la colaboración entre ambas organizaciones y en la gobernanza del fútbol en general", y por el que el sindicato de jugadores desiste de todos los procedimientos judiciales en curso contra aquella.

El acuerdo, que entra en vigor de inmediato y permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre de 2031, establece "un marco de gobernanza moderno basado en el diálogo social, consolida la representación de FIFPRO en las estructuras institucionales de la FIFA y sienta las bases para una estrecha colaboración en diversos ámbitos de interés común".

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Conforme a lo previsto en el acuerdo, FIFPRO y sus divisiones continentales "han decidido desistir de todos los procedimientos judiciales en curso contra la FIFA, y asimismo retirarán su apoyo a procedimientos similares y se abstendrán de instaurar o respaldar futuras acciones judiciales al margen del marco reglamentario del fútbol".

Asimismo, FIFPRO "garantizará que sus sindicatos afiliados se abstengan de participar en cualquier procedimiento judicial contra la FIFA o apoyar esta clase de acciones".

El acuerdo "tiene como eje central la creación de la plataforma mundial de diálogo social para el fútbol profesional, que será presidida y gestionada por la FIFA, reunirá a empleadores (clubes y ligas) y trabajadores (futbolistas), y contará con la participación de las confederaciones".

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Según señala la FIFA, en virtud del acuerdo "FIFPRO está reconocida como interlocutora social que representa a futbolistas de todo el mundo en su condición de trabajadores y, a su vez, la World Leagues Association (WLA) y European Football Clubs (EFC) desempeñan dicha función en representación de las ligas y los clubes, respectivamente, como empleadores".

La FIFA destaca que "cualquier modificación futura al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) deberá acordarse mediante el consenso de todos los interlocutores sociales".

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"El mismo enfoque regirá en cuanto a las normas sobre el bienestar de los futbolistas, y la salud y seguridad laborales, incluidos los asuntos relacionados con el descanso y la recuperación de los futbolistas, como las vacaciones, los periodos de descanso obligatorios y los períodos de reincorporación a los entrenamientos. Las normas acordadas por consenso se aplicarán en las competiciones de fútbol profesional de todo el mundo con la colaboración de todas las partes interesadas", subraya la federación.

El acuerdo también marcará "un hito en cuanto a la representación de los futbolistas en los órganos de toma de decisiones de la FIFA". "Los representantes designados por FIFPRO formarán parte del Tribunal del Fútbol, así como de varias comisiones permanentes y de la subcomisión de Derechos Humanos y Sustentabilidad de la FIFA, lo que refleja el compromiso conjunto de garantizar que los futbolistas tengan una voz cada vez más influyente y una representación adecuada en los procesos de toma de decisiones de la FIFA".

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"Además, por primera vez, FIFPRO participará en el Consejo de la FIFA, en calidad de observadora y con derecho a voz, cuando se aborden asuntos relacionados con los futbolistas", agrega.

Asimismo, "las decisiones que incidan en la carga de trabajo de los futbolistas y las condiciones de juego en las competiciones de la FIFA se adoptarán mediante un procedimiento estructurado de cooperación entre la FIFA y FIFPRO, y ambas partes han asumido el compromiso de trabajar conjuntamente para promover un equilibrio sostenible entre las competiciones mundiales, continentales y nacionales".

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Adicionalmente, FIFPRO "reafirma su compromiso de respetar los calendarios internacionales de partidos y de velar por la protección del derecho de los futbolistas a representar a sus selecciones nacionales y de los derechos asociados a dicha participación".

El acuerdo estipula que "el Fondo de la FIFA para futbolistas profesionales, que brinda ayuda económica a los futbolistas que no pueden cobrar los salarios que les adeudan sus clubes. Para el ciclo 2026-2029, se ha destinado un total de 20 millones de USD para el fondo". EFE

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