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Pellistri dice que Uruguay irá partido a partido para tratar de lograr el gran objetivo

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Montevideo, 9 jun (EFE).- El delantero uruguayo Facundo Pellistri afirmó este martes que la Celeste irá "partido a partido" en la Copa del Mundo 2026 .

"Siempre se dice que Uruguay no es candidato, pero no hay ninguna selección que nos quiera enfrentar. Eso es algo lindo. Vamos a ir partido a partido para tratar de conseguir el gran objetivo", dijo a periodistas el jugador del Panathinaikos griego antes del viaje de la delegación a México.

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Dijo que la preparación del equipo de Bielsa fue buena y que los futbolistas están listos para demostrarlo en cada partido.

Añadió que Uruguay deberá jugar cada uno de sus partidos "como si fuera el último".

El jugador de 24 años declaró su orgullo por jugar su segunda Copa del Mundo tras haber disputado la de Catar 2022. En aquella oportunidad sumó 152 minutos en dos encuentros como titular y otros 28 al saltar en otro partido desde el banquillo.

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"En lo personal mucho orgullo. Es algo que todo jugador sueña", dijo el jugador, quien también destacó el apoyo de la gente.

Cientos de aficionados llegaron en horas de la noche al Aeropuerto Internacional de Carrasco para despedir a los futbolistas. Lo hicieron con camisetas, banderas e instrumentos musicales.

La Celeste debutará en el Mundial el 15 de junio contra Arabia Saudí en un partido del Grupo H en Miami.

Seis días después se medirá con Cabo Verde en el mismo escenario, y viajará a México para enfrentar el 26 de junio a España en Guadalajara. EFE

(foto) (video)

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