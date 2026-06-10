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León XIV dedica su segunda jornada en Cataluña a Montserrat, la Sagrada Familia y Brians

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Barcelona, 10 jun (EFE).- El papa León XIV continúa este miércoles su estancia en Cataluña con una agenda de actos de carácter más simbólico, como el viaje a Montserrat y la bendición de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia, y social, como las visitas a la prisión de Brians y a una iglesia del barrio del Raval.

Robert Prevost arrancará el segundo día de su viaje con una rápida visita al centro penitenciario de Brians 1, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), donde será recibido por 80 internos, antes de seguir su periplo hacia la Abadía de Montserrat.

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En la montaña más sagrada de Cataluña, el pontífice presidirá la oración del Santo Rosario con el canto de la Salve y el Virolai interpretado por la Escolanía.

De regreso a Barcelona, el pontífice se reunirá por la tarde en la Iglesia de San Agustín, en el barrio del Raval, con entidades de asistencia social y personas vulnerables.

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La jornada concluirá con una misa solemne en la Sagrada Familia, la iglesia católica más alta del mundo, y la bendición por parte del papa de la Torre de Jesucristo, coincidiendo con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El pontífice llegará al templo en un papamóvil para poder saludar a los feligreses por el centro de la ciudad.

Unas 8.000 personas asistirán a los actos que tendrán lugar en el edificio ideado por Gaudí, 4.000 en el exterior y 4.000 en el interior, entre los que se encontrarán los Reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

El acto de bendición de la Torre de Jesús se presenta como la culminación de uno de los elementos centrales del diseño del genial arquitecto y un paso decisivo en la realización del templo tal y como él lo concibió. La celebración finalizará con un gran espectáculo de luz en homenaje a Gaudí.

La visita de mañana de León XIV coincidirá de nuevo, después del día de hoy, con una jornada de los exámenes de la selectividad, aunque esta vez no hay convocadas movilizaciones de docentes para reclamar mejoras laborales y salariales. EFE

dic-mje/fl/bal

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