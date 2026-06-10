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La selección de Sudáfrica llega a la capital para enfrentar el jueves a México

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México, 9 jun (EFE).- La selección de Sudáfrica que se enfrentará a México el próximo jueves en la inauguración de la Copa Mundial de fútbol, llegó esta tarde a la capital del país, donde dará los toques finales a su preparación.

Después de una semana en la que se entrenaron en Pachuca, ciudad situada A 2.450 metros sobre el nivel del mar, los jugadores sudafricanos fueron recibidos con marichis en el hotel elegido para su concentración, en el barrio de Santa Fe, y correspondieron al cariño con firma de autógrafos.

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Sudáfrica jugará el Mundial con un equipo formado en gran parte por figuras de la liga local que juegan juntos gran parte del año.

Broos dirigirá este miércoles la última sesión de trabajo de los Bafana Bafana, luego de que el equipo conozca la cancha del Estadio Azteca, sede del partido, y reiterará sus ideas de cómo encarar a México, que en casa sale como favorito, siempre y cuando tome en serio al rival.

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Los sudafricanos llegaron bien abrigados en una tarde lluviosa con un frío agradable en la Ciudad de México, que en menos de dos días se convertirá en la primera organizadora de tres Copas del Mundo.

Además del partido entre México y Sudáfrica, el grupo A tendrá otro partido el jueves, el de Corea contra la República Checa en Guadalajara, occidente del país, un encuentro rodeado de expectativas cuyo ganador habrá dado un paso firme en busca de la clasificación a los octavos de finales.

Los sudafricanos se enfrentarán con los checos el 18 de junio en Atlanta y regresarán a México para cerrar la primera fase del Mundial, el 24 en Monterrey, norte del país.

Mientras Sudáfrica hace sus últimos ajustes en la preparación, los mexicanos se concentran en su campamento en las afueras de la capital donde el seleccionador Javier Aguirre cumplió hoy su penúltima sesión de trabajo. EFE

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