La regularización de inmigrantes podría tener un efecto "nulo" en la economía, según BBVA

Madrid, 10 jun (EFE).- El BBVA Research considera que el procedimiento extraordinario de regulación de inmigrantes en situación irregular podría impulsar la actividad económica al aumentar el empleo formal y las cotizaciones sociales, pero advierte de que su impacto sobre el crecimiento podría ser "nulo".

"El impacto sobre el PIB es incierto, ya que gran parte del efecto supondría trasladar empleo del sector informal al formal", explica el informe Situación España, presentado este miércoles, en el que se detalla que la regularización podría aumentar la afiliación a la Seguridad Social en unas 550.000 personas, es decir, un 17 %.

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En este sentido, añade que de momento los datos de afiliación de mayo no muestran cambios relevantes en la tendencia de contratación de las personas con nacionalidad extranjera.

Este procedimiento, por otra parte, podría elevar la productividad y la participación laboral, además de impulsar el consumo al ampliar el acceso de los inmigrantes regularizados a bienes y servicios, indica el BBVA.

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Preguntado sobre este asunto, el economista jefe para España y Portugal en BBVA Research, Miguel Cardoso, ha explicado que no se puede descartar que el efecto en la economía "sea cero", teniendo en cuenta que "mucha de la gente que se va a regularizar ya estaba trabajando en el mercado informal".

No obstante, ha reconocido que el efecto podría ser mayor en dos supuestos: si hay una cantidad importante de personas que no trabajaban y ahora sí, por un lado, o en el caso de que trabajadores con formación superior que estaban siendo "subutilizados" mejoren su empleo, lo que puede aumentar la productividad y tener efectos positivos en la confianza e inversión, por otro. EFE

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