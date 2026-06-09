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Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz entrenan en Chattanooga; el resto, descanso

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Chattanooga (EE.UU.) 9 jun (EFE).- La selección española continúa su trabajo previo al debut en el Mundial, el día 15 de junio ante Cabo Verde, con los tres lesionados, Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz continuando su trabajo de recuperación en Chattanooga, campo base de España para la fase de grupos, mientras que los otros 23 convocados reducen su carga de trabajo.

Tras vencer a Perú (1-3) en Puebla (México) el lunes, los futbolistas que viajaron, 28 horas en tierras mexicanas, llegaron a primera hora de la mañana de este martes de vuelta a su hotel de concentración en el estado de Tennessee y completaron una jornada sin entrenamientos que se extenderá al miércoles.

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El plan establecido por Luis de la Fuente y su cuerpo técnico es una jornada de descanso completa el miércoles antes de iniciar los entrenamientos ya enfocados 100% en el debut ante Cabo Verde. Un partido que se disputará en Atlanta, a dos horas y 15 minutos por carretera de Chattanooga.

Mientras los integrantes de la expedición a Puebla recuperan fuerzas y su horario de descanso, tras volver por la noche en avión, los tres lesionados avanzan con sus procesos de recuperación de sus respectivas lesiones musculares.

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Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz entrenaron durante la mañana en Chattanooga para continuar su puesta a punto. Los dos primeros, más cerca de volver con el resto del grupo y con opciones de tener minutos ante Cabo Verde, mientras que Víctor Muñoz aún no tiene confirmada su presencia en la convocatoria, a seis días del estreno de España en el Mundial. EFE

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