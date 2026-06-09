Detenido un hombre en Cádiz por compartir pornografía infantil, la mayoría con bebés

Cádiz, 9 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 39 años en Puerto Real (Cádiz) que almacenaba y compartía gran cantidad de material de contenido sexual elaborado con menores de edad, la gran mayoría bebés.

En una nota de prensa, la Guardia Civil explica este martes que al detenido se le han intervenido más de 500 archivos de este contenido en sus ordenadores.

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La operación, bautizada como Blackup, se inició el pasado mes de abril, inmediatamente después de que se localizaran varias imágenes de contenido pedófilo en la red.

Los investigadores llevaron a cabo un exhaustivo análisis de los más de 500 archivos que el supuesto autor había acumulado en su propia nube de almacenamiento.

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Muchas de estas imágenes y vídeos tenían un contenido "degradante, vejatorio y de extrema crudeza al tratarse de menores de edad y, en su gran mayoría, de bebés", explica la Guardia Civil.

Los agentes continuaron con las pesquisas para localizar al supuesto autor en localidad de Puerto Real (Cádiz).

El pasado día 28 fue detenido por un delito de posesión de material pornográfico de menores.

En el registro de su casa se halló numeroso material informático, como tres ordenadores, tres discos duros, cinco memorias externas, cinco teléfonos móviles y varias cámaras de grabación.

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En total los agentes están volcando y analizando casi cuatro terabytes para determinar la existencia de víctimas, la localización de más contenido pedófilo y averiguar qué parte de ese material pudiera haberse compartido o distribuido.

La compleja investigación ha sido desarrollada por especialistas del Equipo de Delitos Informáticos y Tecnológicos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz. EFE

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