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Declarado un incendio forestal cerca de una central hidroeléctrica en Guillena (Sevilla)

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Sevilla, 9 jun (EFE).- La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 de la fase de emergencia por un incendio forestal que amenaza a una central hidroeléctrica en Guillena (Sevilla), en el que trabajan medios terrestres del Plan Infoca.

Emergencias 112 ha informado de que a las 7:48 de esta mañana se ha elevado a fase de emergencia, situación operativa 1, el nivel de emergencia, y se ha pedido a la población que no se acerque al área de intervención.

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En la zona trabajan una autobomba, dos grupos de bomberos forestales y un técnico de operaciones, mientras se valora si se envían medios aéreos para apoyar a este dispositivo. EFE

fcs/vg/cc

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