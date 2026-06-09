Acusado causar fuego de nivel 2 en el Bierzo (León) acepta cuatro años y medio de cárcel

León, 9 jun (EFE).- El acusado de provocar un incendio forestal con siete focos que llegó a alcanzar el nivel 2 de peligrosidad y que obligó a desalojar la localidad de Berlanga del Bierzo (León) en agosto del año pasado ha aceptado cuatro años y medio de cárcel por un delito de incendio forestal.

La Fiscalía, la acusación particular ejercida por la Junta de Castilla y León y la defensa del acusado han mostrado plena conformidad con el escrito planteado por las acusaciones y se han comprometido a no presentar recurso, por lo que la sentencia, conocida en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de León este martes, es firme.

PUBLICIDAD

Además de la pena de cuatro años, seis meses y un día, el acusado ha sido condenado al pago de una multa de 21 meses y un día con una cuota diaria de seis euros, es decir, 4.326 euros, y en concepto de responsabilidad civil deberá afrontar indemnizaciones que suman un total de 70.428,16 euros.

De esta cantidad, 44.770,83 euros se destinarán a la Junta de Castilla y León por gastos de extinción; 17.885,11 euros al Gobierno de España por medios materiales y personales y 7.772,22 euros a los titulares de montes particulares afectados.

PUBLICIDAD

Según ese escrito los hechos comenzaron la noche del 27 de agosto de 2025, cuando el acusado agrupó restos de arbustos y material vegetal y, a las 3:30 de la madrugada, generó cinco puntos de ignición con un mechero que fueron rápidamente extinguidos por agentes de la Guardia Civil.

Ese mismo día, a las cinco de la tarde, el acusado, de veinte años, volvió a actuar prendiendo fuego en una zona boscosa al suroeste de Berlanga del Bierzo con siete focos diferentes a lo largo de un kilómetro.

PUBLICIDAD

El presunto autor fue localizado saliendo de la zona por un conductor al que pidió que le transportara. Ante la negativa de este ciudadano, que alertó de los hechos, un agente medioambiental localizó al joven, quien admitió ser el autor del fuego.

Posteriormente, efectivos de la Guardia Civil procedieron a su detención definitiva. El joven confesó nuevamente los hechos y aseguró haberse deshecho del mechero utilizado.

El incendio, que se dio por extinguido el 4 de septiembre de 2025, calcinó 7,09 hectáreas, de las cuales 2,09 eran de terreno arbolado y 5 de matorral y monte bajo.

PUBLICIDAD

En el momento de los hechos, la zona se encontraba bajo riesgo extremo de incendios debido a una ola de calor.

La gravedad de la situación, clasificada como IGR2, obligó a dar la orden de evacuación de dicha población, aunque no se puso en peligro concreto la vida de ninguna persona.

PUBLICIDAD

El acusado, nacido en el año 2005 y con antecedentes penales por conducción sin permiso, permanecía en prisión preventiva desde el 28 de agosto de 2025.

Aunque los informes indican que presenta un coeficiente intelectual límite con personalidad disocial, la Fiscalía subraya que no tiene alteradas sus capacidades volitivas e intelectivas y es plenamente consciente de la magnitud y alcance de sus acciones. EFE

PUBLICIDAD

(foto)