Unas 430 personas se han sumado al nuevo sistema de reconocimiento de abusos en la Iglesia

Madrid, 8 jun (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha destacado este lunes que 430 personas han acudido al nuevo sistema estatal de reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia en menos de dos meses que lleva funcionado.

Bolaños lo ha dicho en un entrevista en Radio Nacional de España, a propósito del encuentro que tienen previsto mantener hoy el papa León XIV en la sede de la nunciatura con algunas de las personas que han sufrido abusos por parte de la Iglesia.

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Sobre la polémica suscitada por el colectivo elegido para esta reunión, ha explicado que son muchas organizaciones afectadas, que la Iglesia ha decidido con quién se va reunir y con quién no, y que el Gobierno desconoce quién está invitado a ese encuentro.

El ministro ha recordado, por otra parte, que el Gobierno ha creado un sistema para que todas las víctimas de abusos que ya no pueden ir a los tribunales, porque los delitos están prescritos, puedan ser reparados y que "está funcionando".

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Y ha apuntado que, en menos de dos meses que lleva funcionando este sistema de reparación, han acudido 430 personas, una cifra que triplica, según sus cálculos, a la de quienes acudieron al plan de la Iglesia que tenía también para reparar a las víctimas de abusos. EFE