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Govern catalán ve "injusto" que se la atribuya la crisis educativa y pide responsabilidad a los docentes

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El conseller de la Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau, ha asegurado este lunes que ve "injusto" atribuir al Govern la crisis educativa, la cual cree que lleva acumulándose en la última década, ha pedido responsabilidad a los docentes y ha emplazado a los sindicatos a seguir hablando sobre los que cree que son problemas de fondo del sector.

"Hemos llegado a dos acuerdos muy importantes, que tienen voluntad de poner recursos. Por tanto, espero que poniendo en el centro a los alumnos y las familias, podamos finalizar bien el curso, para no perjudicar a los alumnos y las familias, y empezar bien el curso. En este sentido, debemos ir con empatía ante todos estos problemas de fondo", ha dicho en una entrevista en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

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Dalmau ha tachado de obvio que los docentes estén "enfadados" y entre los problemas de fondo, ha destacado el aumento de la burocracia, el aumento de la complejidad en las aulas o la caída de los resultados educativos de los alumnos.

Sobre la escuela inclusiva, ha apuntado que se debe "abrir una reflexión como país" entorno la inclusiva, de la cual cree que tiene un buen modelo y que debe aprovecharse, y ha abierto la puerta a dotar de nuevas plazas a la educación especial.

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Preguntado por si fue un error llegar a un acuerdo (el primero) únicamente con CCOO y UGT, Dalmau lo ha negado: "Yo defiendo un país de acuerdos. La alternativa al acuerdo es el bloqueo".

VISITA DEL PAPA LEÓN XIV

Preguntado por el hecho de que el líder de Junts, Carles Puigdemont, pidiera que en la visita a Barcelona del papa León XIV de este martes y miércoles se escuchen silbidos de protesta contra el que considera que es un renacimiento del catolicismo franquista ante la polémica del uso del catalán durante su visita, Dalmau ha expresado que "así no se ayuda a la lengua".

"Ojalá todos estos esfuerzos que se ponen en silbar y en abuchear a la gente se hubieran puesto en poner plazas al Consorci de Normalització Lingüística para que estas personas que han llegado a Catalunya hubieran aprendido catalán. Nos hemos encontrado el país sin las suficientes plazas para poder generar aprendizaje de catalán", ha dicho.

Ha afirmado que durante la visita del Pontífice habrá una presencia del catalán "muy importante" y que espera que así sea en la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia.

PRESUNTA CORRUPCIÓN

Preguntado por la presunta corrupción en miembros y exmiembros del PSOE, Dalmau ha afirmado que hay "mucho ruido" alrededor de estos supuestos casos y que se están llevando a cabo maniobras para sacar de la Moncloa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Preguntado por si pondría la mano al fuego por Sánchez, lo ha asegurado y ha expresado que el dirigente socialista es "lo mejor" que le ha pasado a España en la última década.

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EuropaPress

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