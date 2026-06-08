León XIV dice que la paz también exige una memoria histórica con verdad y reconciliación

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV ha afirmado que la paz es una "aspiración política" y una "exigencia moral" que incluye respetar a quien piensa distinto, instituciones al servicio del encuentro "y una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación".

En su discurso ante el Congreso de los Diputados, el pontífice ha hecho un alegato por la paz en un mundo que "atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural" y "que se manifiesta en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca".

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En este contexto, ha señalado, "la paz se presenta como una aspiración política y, más aún, como una verdadera exigencia moral".

Y ha añadido que dicha paz "reclama una palabra pública que respete a quien piensa distinto, instituciones puestas al servicio del encuentro, una memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación y una vida social capaz de sostener la amistad cívica y el respeto mutuo en medio de la discrepancia".EFE

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