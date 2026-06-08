El papa: la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente

Madrid, 8 de junio (EFE).- El papa León XVI ha advertido en el Congreso de los Diputados que "la pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario", al tiempo que ha apelado a quienes ejercen una responsabilidad pública a "desarmar el lenguaje".

En su discurso ante las Cortes Generales, el primero de un papa ante el Congreso, ha afirmado que "en una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz, cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos".

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Ante los parlamentarios españoles, ha hablado de la importancia del lenguaje porque, según ha subrayado, "las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro".

"Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje", ha añadido el pontífice.

"La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha concluido. EFE