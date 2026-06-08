Sánchez regala al papa un bonsai de olivo español como símbolo de paz y diálogo

Madrid, 8 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado al papa un bonsai de olivo español, con el que ha querido destacar el papel de este árbol en la historia de España y su simbolismo universal de paz y diálogo, valores que considera que comparten España y el Vaticano.

Sánchez ha obsequiado al papa con este bonsai en la reunión de unos veinte minutos que ambos han mantenido en la Nunciatura Apostólica con motivo de la visita que el pontífice realiza a España.

PUBLICIDAD

El ejemplar que ha regalado el jefe del Ejecutivo a León XIV tiene 13 años y, según el Gobierno, busca reflejar el papel del olivo, que lleva siglos enraizado en la historia, la cultura y la economía de España.

Resalta igualmente el Gobierno que el olivo representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, considera que el cultivo del olivar es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y de la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible, como un puente entre lo rural y lo global.

Resalta también el Gobierno que en España el olivar ha definido la fisonomía de comunidades, extendiéndose por millones de hectáreas y creando ecosistemas que frenan la desertificación y protegen la fauna ibérica autóctona, además de generar espacios de vida compartida. EFE

PUBLICIDAD