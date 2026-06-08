Espana agencias

Sánchez regala al papa un bonsai de olivo español como símbolo de paz y diálogo

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado al papa un bonsai de olivo español, con el que ha querido destacar el papel de este árbol en la historia de España y su simbolismo universal de paz y diálogo, valores que considera que comparten España y el Vaticano.

Sánchez ha obsequiado al papa con este bonsai en la reunión de unos veinte minutos que ambos han mantenido en la Nunciatura Apostólica con motivo de la visita que el pontífice realiza a España.

PUBLICIDAD

El ejemplar que ha regalado el jefe del Ejecutivo a León XIV tiene 13 años y, según el Gobierno, busca reflejar el papel del olivo, que lleva siglos enraizado en la historia, la cultura y la economía de España.

Resalta igualmente el Gobierno que el olivo representa el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación, entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica.

PUBLICIDAD

Al mismo tiempo, considera que el cultivo del olivar es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y de la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible, como un puente entre lo rural y lo global.

Resalta también el Gobierno que en España el olivar ha definido la fisonomía de comunidades, extendiéndose por millones de hectáreas y creando ecosistemas que frenan la desertificación y protegen la fauna ibérica autóctona, además de generar espacios de vida compartida. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eriksen se encuentra bien tras desmayo en amistoso y será dado de alta pronto

Infobae

La ley de vivienda no ha conseguido su objetivo de facilitar un mejor acceso, según Fedea

Infobae

Detenidas dos personas en Vilanova (Pontevedra) tras disparar a un hombre desde un coche

Infobae

Gobierno e industria destinan 1,07 millones a promoción alimentaria en ferias extranjeras

Infobae

El patrullero Vigía recala en Ceuta tras ejercicio de vigilancia y buceo en el Estrecho

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

ECONOMÍA

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Emilia, dueña de una tienda de telas que inauguró su abuelo en 1944: “La decoración está de moda y la gente joven viene con ideas muy claras, lo ven todo en Instagram”

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes