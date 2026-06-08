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Sánchez llega a la Nunciatura para reunirse con el papa

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Madrid, 8 jun (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado poco antes de las 9:30 horas a la Nunciatura para reunirse con el papa en la tercera jornada de la visita del pontífice a España.

Una reunión en la que estará también presente el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y que inicia la agenda de la visita papal este lunes.

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A la llegada de Sánchez, que ha accedido con su vehículo oficial al interior de la Nunciatura, ya había ciudadanos que se habían situado en los alrededores para vitorear al papa cuando salga de esta sede apostólica para trasladarse al Congreso de los Diputados.

Algunos de ellos han abucheado al presidente del Gobierno a su llegada y han pedido su dimisión.

Entre ellos, un grupo de manifestantes de "Salvemos el Valle de los Caídos" después de que, antes de que se cortara el tráfico de la zona, varias furgonetas de HazteOir pasaran por la calle con rótulos de "Sánchez nos roba el Valle de los Caidos", "El Valle de los Caídos no se vende" y "Santo Padre, salva el Valle".

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Enfrente de la Nunciatura ha estado también Miguel Hurtado, primer denunciante de los abusos sexuales en la Abadía de Montserrat y portavoz de Reparación Integral Ya.

Hurtado ya acudió la víspera al mismo lugar para expresar sus quejas por el hecho de que asociaciones de víctimas de esos abusos en el seno de la iglesia hayan sido excluidas de la reunión que el papa mantendrá este mismo lunes con un grupo de víctimas.

En esta ocasión ha llevado hasta el lugar un lienzo con una foto del saludo en el Vaticano del papa y Sánchez, que era sujetado por la exdiputada de ERC María Carvalho y que ha tenido que ser atendida por los equipos de emergencia que se encontraban en la zona al sufrir un desvanecimiento.

Sánchez ya saludó a León XIV el pasado sábado a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid-Barajas, donde fue recibido por los reyes, y acudió a la ceremonia posterior de bienvenida oficial que tuvo lugar en el Palacio Real.

Además, tras esta reunión en la Nunciatura el presidente del gobierno se trasladará al Congreso, donde junto a todos sus ministros excepto el de Transportes, Óscar Puente (de viaje oficial en Luxemburgo) asistirá al discurso del papa en una sesión conjunta de las Cortes Generales.

Sánchez tiene previsto igualmente acudir a la misa solemne que oficiará el pontífice en la Sagrada Familia de Barcelona el miércoles, y un día después le acompañará en su encuentro con migrantes y trabajadores y voluntarios que les atienden en el puerto de Arguineguín (Gran Canaria). EFE

(Foto) (Vídeo)

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