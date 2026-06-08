Desarticulan en Melilla una red de falsos contratos para prestación del paro y residencia

Melilla, 8 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado en Melilla una red criminal integrada por 18 miembros, 12 de los cuales han sido detenidos, que formalizaba distintos trámites documentales para la obtención irregular de prestaciones por desempleo y documentación para residir en España.

En una nota, la Jefatura Superior de Policía de Melilla ha informado de que los miembros de la red están acusados de delitos de falsedad documental, fraude en el cobro de prestaciones, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal.

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La investigación, que sigue abierta para la localización de los seis miembros que no han sido detenidos, comenzó en junio del año pasado, cuando la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) tuvo conocimiento de que un ciudadano español residente en Melilla se presentaba como empresario de la construcción para simular relaciones laborales ficticias con contratos de trabajo a ciudadanos tanto marroquíes como españoles.

Una vez suscrito el contrato fraudulento en cuestión, el presunto contratado, en caso de ser ciudadano español, accedía al cobro indebido de prestaciones derivadas de esa falsa relación laboral, y en caso de tratarse de un ciudadano marroquí, se personaba en la Oficina de Extranjeros para iniciar los trámites de documentación para su estancia legal en España.

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Durante el desarrollo de la investigación, la Policía logró demostrar la conexión del falso empresario con otros dos que actuaban con ese 'modus operandi'.

En total son 18 investigados, según las distintas modalidades de participación en la trama, de los cuales 12 han sido detenidos.

Los otros seis han quedado pendientes de ser detenidos tras su inclusión en bases de datos policiales por no haber sido localizados.

El atestado policial fue remitido a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Melilla, Plaza número seis, incoándose el consiguiente procedimiento judicial. EFE

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