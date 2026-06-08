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Eriksen se encuentra bien tras desmayo en amistoso y será dado de alta pronto

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Copenhague, 8 jun (EFE).- El centrocampista internacional con Dinamarca Christian Eriksen se encuentra bien tras el desmayo sufrido la víspera en el amistoso contra Ucrania y se espera que sea dado de alta pronto, informó este lunes la Federación de Fútbol Danesa (DBU).

"Hablé con Christian esta mañana y está bien. Está con su familia y de buen ánimo. Contamos con que pronto sea dado de alta y regrese a casa", señaló el médico de la selección danesa, Morten Boesen, en un comunicado publicado en la red social X.

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Eriksen, que lleva un marcapasos desde que sufrió un incidente similar en la Eurocopa 2021, se desplomó a la hora de juego durante el partido amistoso contra Ucrania, salió del campo por su propio pie y fue evacuado del terreno de juego consciente para ser trasladado al Hospital Universitario de Odense (sur).

"Estuvo inconsciente durante unos instantes, pero recuperó el conocimiento muy rápidamente y enseguida pudimos comunicarnos con él", había informado Boesen la víspera.

En el minuto 65, Eriksen se llevó la mano al pecho y cayó al suelo, lo que provocó que el árbitro reclamase la presencia de los médicos.

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El futbolista, de 34 años, fue atendido sobre el césped y fue evacuado en camilla, y el partido se suspendió de forma definitiva minutos después.

Eriksen ya sufrió un problema cardíaco en el encuentro de la Eurocopa del 2021 contra Finlandia y después reanudó su carrera con ciertas precauciones y cuidados.

El internacional danés lleva un desfribrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos. EFE

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