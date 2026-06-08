Espana agencias

El papa y Sánchez conversaron durante unos veinte minutos en la Nunciatura

Guardar
Google icon

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido una reunión en la sede de la Nunciatura en la que durante unos veinte minutos han tenido oportunidad de abordar el desarrollo de la visita del pontífice a España, que continuará este lunes con un acto en el Congreso de los Diputados.

Sánchez llegó a la Nunciatura poco antes de las 9:30 horas para ese encuentro con el que el papa ha comenzado la tercera jornada de su viaje a España.

PUBLICIDAD

Más allá de comentar el desarrollo de la visita, en la que Sánchez le acompañará en diversos actos tanto en Madrid como en Barcelona y Canarias, estaba previsto que en la reunión se trataran asuntos relativos a la situación internacional, cuestiones sociales, la migración y las relaciones España-Vaicano.

Ha sido el segundo encuentro cara a cara entre León XIV y el jefe del Ejecutivo, ya que éste fue recibido por el papa en el Vaticano el pasado 27 de mayo. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eriksen se encuentra bien tras desmayo en amistoso y será dado de alta pronto

Infobae

La ley de vivienda no ha conseguido su objetivo de facilitar un mejor acceso, según Fedea

Infobae

Detenidas dos personas en Vilanova (Pontevedra) tras disparar a un hombre desde un coche

Infobae

Gobierno e industria destinan 1,07 millones a promoción alimentaria en ferias extranjeras

Infobae

El patrullero Vigía recala en Ceuta tras ejercicio de vigilancia y buceo en el Estrecho

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

Los casos Koldo y Leire salpican a la Guardia Civil por sus nexos con la cúpula del cuerpo: “Merecemos transparencia, explicaciones y respeto”

Cortes de tráfico este lunes 8 de junio en Madrid por la visita del papa León XIV: dónde habrá restricciones y qué alternativas de transporte existen

El papa León XIV acude por primera vez al Congreso en medio de una inesperada sintonía con Pedro Sánchez: inmigración, inteligencia artificial y rechazo a la polarización

Aznar sí, Zapatero no: la lista de asistentes al encuentro del papa León XIV en el Congreso

ECONOMÍA

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Emilia, dueña de una tienda de telas que inauguró su abuelo en 1944: “La decoración está de moda y la gente joven viene con ideas muy claras, lo ven todo en Instagram”

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes