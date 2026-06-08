El papa y Sánchez conversaron durante unos veinte minutos en la Nunciatura

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han mantenido una reunión en la sede de la Nunciatura en la que durante unos veinte minutos han tenido oportunidad de abordar el desarrollo de la visita del pontífice a España, que continuará este lunes con un acto en el Congreso de los Diputados.

Sánchez llegó a la Nunciatura poco antes de las 9:30 horas para ese encuentro con el que el papa ha comenzado la tercera jornada de su viaje a España.

PUBLICIDAD

Más allá de comentar el desarrollo de la visita, en la que Sánchez le acompañará en diversos actos tanto en Madrid como en Barcelona y Canarias, estaba previsto que en la reunión se trataran asuntos relativos a la situación internacional, cuestiones sociales, la migración y las relaciones España-Vaicano.

Ha sido el segundo encuentro cara a cara entre León XIV y el jefe del Ejecutivo, ya que éste fue recibido por el papa en el Vaticano el pasado 27 de mayo. EFE

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)