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Sánchez dice que comparte con León XIV la defensa de las migraciones y le regala un olivo, símbolo de paz

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado un bonsái de olivo español de 13 años de edad al Papa León XIV durante el encuentro que ambos han mantenido este lunes en la Nunciatura Apostólica. A continuación, Sánchez ha asegurado que ambos coinciden en la defensa del "valor de las migraciones".

El olivo es "símbolo universal de paz, dialogo y entendimiento, unos valores compartidos por España y el Vaticano", señalan fuentes de Moncloa sobre el regalo que ha elegido el presidente para el Pontífice, que lleva a cabo una visita apostólica en España desde este sábado.

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En ese sentido señalan que se trata de una especie que lleva siglos enraizada en la historia, la cultura y la economía de España y representa "el equilibrio perfecto entre la tradición y la innovación entre el respeto por las raíces históricas y la adopción de la vanguardia tecnológica".

Consideran además que este obsequio es reflejo de los retos que plantea el siglo XXI y la adaptación al cambio climático, la agricultura de precisión y la apuesta por un futuro sostenible "como un puente entre lo rural y lo global".

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SINTONÍA EN LA ACOGIDA A MIGRANTES

Tras el encuentro, el jefe del Ejecutivo ha celebrado volver a reunirse con el pontífice --después de visitarle en la Santa Sede recientemente-- y ha dicho que ambos comparten el compromiso de defender el valor de las migraciones.

"Ha sido un honor mantener este nuevo encuentro con el Papa León XIV antes de su intervención histórica ante las Cortes", ha escrito Sánchez en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press. "Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones y los derechos de todas las personas", ha indicado a continuación, asegurando que "España seguirá apostando por el diálogo, el multilateralismo y el entendimiento entre los pueblos".

En el Gobierno esperaban que este viaje sirviese para exhibir sintonía con León XIV respecto al fenómeno de la migración, que tiene un papel capital en la visita apostólica. España, señalan desde Moncloa, defiende una Europa abierta que apuesta por la convivencia y consideran que ese mensaje va en sintonía con lo que promulga el Papa.

Con este viaje, León XIV recoge la inquietud de su antecesor Francisco I y viajará a Canarias, donde visitará puntos de llegada de migrantes, se reunirá con algunos de ellos y con trabajadores y voluntarios que les acogen.

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