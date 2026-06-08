Montero renuncia al acta del Congreso y presenta la documentación en el Parlamento andaluz

Sevilla, 8 jun (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha anunciado que el pasado viernes renunció a su acta como diputada en el Congreso y este lunes ha entregado en la Parlamento autonómico la documentación necesaria para ocupar su escaño.
Montero ha lamentado en una comparecencia ante los medios en el Parlamento andaluz que el PP haya estado creando "permanentemente una duda" sobre su intención de tomar posesión como diputada regional a pesar de su insistencia.
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"Esto no podía responder más que al intento permanente de convertir la política en un lodazal", ha criticado Montero, que ha mostrado su "placer y orgullo" de representar al pueblo andaluz y ha avanzado una labor de oposición "seria, exigente y rigurosa" al Gobierno de Juanma Moreno. EFE
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