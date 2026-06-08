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Cae banda acusada de 37 delitos e interceptar votos por correo de elecciones extremeñas

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Cáceres, 8 jun (EFE).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal integrada por 12 personas, presuntamente responsable de 37 delitos contra el patrimonio cometidos en distintos puntos de Extremadura, entre ellos la interceptación de votos emitidos por correo durante las elecciones autonómicas de 2025, con un botín que supera los 340.000 euros.

La operación, denominada Botonero y de la que ha informado este lunes el instituto armado en nota de prensa, se ha saldado con diez detenidos, dos investigados y el ingreso en prisión provisional de tres de los principales integrantes de la red.

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A los miembros de la organización se les atribuyen robos en oficinas de Correos, entidades bancarias, joyerías, centros educativos, ayuntamientos, establecimientos comerciales y viviendas repartidas por la comunidad autónoma.

La investigación se inició tras el robo de dos vehículos de alta gama en la localidad cacereña de Almoharín. Aunque uno de los turismos fue recuperado al día siguiente, el segundo fue empleado por los integrantes de la banda para desplazarse y cometer diversos delitos en diferentes puntos de la región.

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Entre los hechos esclarecidos figuran varios robos en oficinas de Correos, donde los integrantes de la organización llegaron a interceptar votos emitidos por correo correspondientes a las elecciones autonómicas extremeñas en 2025.

Los investigadores destacan además el “elevado grado de especialización de la red” y el uso de dispositivos tecnológicos destinados a “dificultar la acción policial”.

La Guardia Civil también atribuye a este grupo el asalto a la caja fuerte del camión de los regalos en el Área de Servicio Leo, en Monesterio (Badajoz), un robo en una sucursal bancaria de la provincia pacense y otro cometido durante la Nochebuena en un área de servicio de la localidad cacereña de Casar de Cáceres.

Asimismo, la organización está relacionada con el robo con fuerza en el colegio público de Calamonte, de donde sustrajeron 22 ordenadores portátiles y 8.000 euros destinados a una excursión escolar; y el asalto a una joyería de la provincia de Badajoz en el que se apoderaron de piezas valoradas en más de 80.000 euros.

De igual forma, se les atribuye la sustracción de más de mil metros de cableado de cobre del alumbrado público de una localidad pacense.

Además de estos hechos, los investigadores han esclarecido otros robos cometidos en ayuntamientos, establecimientos comerciales dedicados a la venta de productos de primera necesidad y viviendas. En uno de los negocios afectados, los autores lograron llevarse una caja fuerte que contenía aproximadamente 23.500 euros.

Durante la operación, agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres practicaron cinco registros en inmuebles de Mérida y su entorno, donde recuperaron parte de los efectos sustraídos e intervinieron herramientas empleadas para la comisión de los robos y varias armas.

Las detenciones se llevaron a cabo en Mérida, Montijo y Badajoz, y, tras su puesta a disposición judicial, tres de los arrestados ingresaron en prisión provisional por orden de la autoridad judicial. EFE

evp/jd/ros

(Foto)

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