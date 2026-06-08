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Presidente de Portugal pide a la selección "el trofeo que falta" en memoria de Diogo Jota

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Lisboa, 8 jun (EFE).- El presidente de Portugal, António José Seguro, pidió este lunes a la selección del país que traiga "el trofeo que falta", el Mundial, y que lo conquiste en memoria del fallecido delantero Diogo Jota.

Seguro visitó a la selección portuguesa en la Ciudad del Fútbol, en Oeiras -en el área metropolitana de Lisboa-, para participar en una ceremonia oficial de despedida antes de la partida del equipo capitaneado por Cristiano Ronaldo hacia el Mundial de 2026, y recibió una camiseta autografiada por todos los jugadores de manos del propio Cristiano.

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El mandatario pidió que en el torneo Portugal "sea más que la suma de la inteligencia, la calidad y el talento que cada uno tiene individualmente".

"Jueguen unos por otros, trabajen unos por otros. Jueguen y trabajen también en memoria de nuestro Diogo Jota", señaló el presidente luso, recordando al delantero de la selección y del Liverpool, quien falleció en un accidente de tráfico el pasado mes de julio en Zamora (España).

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"El país cree en ustedes, hágannos soñar. Traigan a Portugal el trofeo que nos falta", subrayó.

El seleccionador, el español Roberto Martínez, agradeció la visita y el apoyo del presidente del país, que da "aún más fuerza para el desafío" que tienen por delante.

"Puedo decir que la selección lo dará todo por Portugal y saldrá al campo con la responsabilidad de llevar los sueños de millones de portugueses", dijo Martínez.

La selección de Portugal partirá hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá el próximo viernes, pero antes, el miércoles, disputará su segundo y último partido amistoso de preparación, frente a Nigeria, tras haber ganado el primero contra Chile (2-1).

La selección portuguesa estará en el grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo. EFE

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