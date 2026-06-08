El Osasuna protegió sus cuentas ante el riesgo de descenso con un seguro de 1,2 millones

Madrid, 8 jun (EFE).- El Club Atlético Osasuna recurrió a un seguro con una prima de 1,2 millones de euros para proteger sus balances ante el riesgo de un descenso de categoría, lo cual le hubiera supuesto un ingreso de 6 millones de euros.

La decisión, aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de la entidad navarra, consistió en la contratación de una póliza de contingencia con la firma Howden.

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Tanto LaLiga como la propia aseguradora coinciden en que este tipo de instrumentos "son habituales en la industria del deporte profesional y, en particular, en el fútbol profesional", según recoge el certificado emitido por la firma de seguros.

En este caso, al haber logrado el equipo mantener la categoría en la Primera División, el riesgo quedó extinguido y la aseguradora retuvo la prima abonada.

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Howden, la firma encargada de estructurar la operación, opera en el mercado español como una correduría de seguros y reaseguros especializada en la gestión de grandes cuentas y riesgos corporativos.

A través de su área Howden Sports, la aseguradora se dedica a cubrir los riesgos derivados de la profesionalización e inversión en el deporte de élite.

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Su papel se centra en actuar como consultores y desarrollar soluciones a medida para clubes, federaciones y atletas, con el objetivo de mitigar el impacto de diferentes acontecimientos en sus cuentas de resultados.

En este contexto, la colocación de la póliza de Osasuna se encuadra en su división de contingencias, un área técnica diseñada para absorber la pérdida de ingresos institucionales o costear las primas por objetivos.

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Además de las coberturas por descenso, el catálogo de la firma abarca seguros financieros para el anticipo de pagos futuros, pólizas de vida y accidentes para cubrir la incapacidad temporal o permanente de los futbolistas, y coberturas de responsabilidad civil para consejeros y directivos.

Uno de los más llamativos reside en pólizas que asumen el coste salarial de un futbolista o indemnizan a la entidad en caso de lesión de larga duración o incapacidad.

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De la misma manera que ocurre con un descenso, existen seguros que permiten costear hitos deportivos, los cuales evitan tensiones en las cuentas de los equipos. EFE