Rego tilda de "intolerable" el ataque contra el Frente Polisario y Maíllo pide que el Gobierno lo "condene"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha condenado "rotundamente" y ha tildado de "intolerable asesinato" el ataque contra miembros del Frente Polisario lanzado por Marruecos cerca del muro de separación en el Sáhara Occidental. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha reclamado a "los máximos responsables del Gobierno" que lo "condenen".

La ministra ha criticado la "violación del derecho internacional" que este ataque supone, bajo su visión, y ha reivindicado el "derecho a la autodeterminación" del Sáhara Occidental a través de un mensaje en la red social 'Bluesky', recogido por Europa Press.

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Maíllo y el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, han condenado también el ataque al Frente Polisario, y han asegurado que supone una "gravísima escalada" de Marruecos contra el pueblo saharahui y su "derecho a la libertad".

Santiago ha comparado estos ataques con los "asesinatos selectivos mediante drones o misiles" de Israel contra Palestina. El líder de IU ha pedido al Ejecutivo que se pronuncia en defensa de "el derecho internacional y el del pueblo del Sáhara Occidental a decidir su futuro".

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La Presidencia saharaui ha indicado este lunes que Lehbib Mohamed Abdelaziz, miembro del Secretariado Nacional del grupo e hijo del expresidente saharaui Mohamed Abdelaziz, y otros dos miembros del Frente Polisario han muerto durante una acción militar en la zona, tal y como ha recogido la agencia saharaui de noticias SPS.

"ALIANZA ESTRATÉGICA"

EL portavoz de IU ha recordado que Marruecos es uno de los impulsores de los 'Acuerdos de Abraham' con Israel --pese a las "atrocidades" cometidas en la Franja de Gaza-- permitiendo una "intensa colaboración militar entre ambos regímenes con la finalidad de golpear a los dirigentes saharauis, cometer asesinatos selectivos de este tipo y, también, desplegar medios de guerra electrónica".

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Así como "facilitar" el programa Pegasus de "ciberespionaje" que los servicios marroquíes "acabaron instalando en teléfonos de varios miembros del Gobierno de España, incluido el del presidente Pedro Sánchez", según "varias investigaciones", ha asegurado Santiago.