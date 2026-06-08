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Se elevan a más de 360 los desalojados por el incendio de Villanueva (Huelva)

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Huelva, 8 jun (EFE).- Más de 360 personas residentes en urbanizaciones y fincas de San Bartolomé de la Torre (Huelva) han sido desalojadas de manera preventiva por el incendio en el paraje Los Turbios del término municipal de Villanueva de Los Castillejos, en la provincia de Huelva.

Según han informado desde el servicio Emergencias 112 de Andalucía, se han desalojado las urbanizaciones Aguas de Verano y Agua Lobo y las personas afectadas son atendidas en el polideportivo de San Bartolomé de la Torre (Huelva).

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Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se ha precisado que son ya 365 personas las que han abandonado sus viviendas de forma ordenada y preventiva, de diferentes fincas, urbanizaciones y barriada "el cementerio".

Además, como consecuencia del humo, se encuentra cortada la carretera A-495 entre los puntos kilométricos 8 y 10,7.

Se mantiene activa desde las 17.05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por "la dimensión" del incendio.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción.

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EMA 112 atendió a las 13:00 horas de este mediodía la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22.

Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.

EMA Infoca ha desplazado un importante dispositivo por tierra y aire para combatir el incendio.

Según la última actualización de medios realizada por el dispositivo, trabajan por aire en el lugar: un helicóptero, ligero, tres semipesados y dos pesados, seis aviones de carga en tierra, tres anfibios ligeros, dos anfibios pesados y dos aviones de coordinación.

Por tierra, el dispositivo lo componen 110 efectivos, cinco autobombas y un tractor; permanecen activas la Unidad Médica de Incendios Forestales (UMIF) y la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMIT).

Además, ha desplegado un Puesto Avanzado de Incendios Forestales (PAIF) en la pista hípica de San Bartolomé de la Torre. También se han desplazado al lugar asesores técnicos de Emergencias del servicio provincial de Protección Civil, junto al jefe de servicio de la provincia onubense.

Por su parte, la alcaldesa de San Bartolomé ha activado el PTEL (Plan Territorial de Emergencias de ámbito Local). EFE

lra/fp

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