Nogueras (Junts) se dirige al papa en inglés para pedirle que hable catalán en Cataluña

Madrid, 8 jun (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha dirigido al papa en inglés cuando le ha saludado a su llegada al Congreso para pedirle que hable catalán cuando visite Cataluña, adonde viajará mañana tras concluir su agenda en Madrid.

"Su santidad; como Gaudí, soy catalana. Hablar la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación", le ha dicho a León XIV, según han informado posteriormente fuentes de su grupo parlamentario.

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El papa ha saludado a Nogueras en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara Baja, como al resto de portavoces, antes de pronunciar un discurso en el hemiciclo del Congreso y en las imágenes en directo se ha podido apreciar cómo la diputada le retenía durante unos segundos.

El portavoz de Junts en el Senado, Eduard Pujol, también ha aprovechado su saludo para trasladar al pontífice el mismo mensaje, pero esta vez en italiano. EFE

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