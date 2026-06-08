Neymar presenta una "buena evolución" de la lesión en el gemelo derecho

Redacción Deportes, 8 jun (EFE).- Neymar, concentrado con la selección brasileña para el Mundial 2026, se sometió este lunes a una nueva resonancia magnética que mostró una "buena evolución" de su lesión en el gemelo derecho, "dentro de los parámetros esperados".

El '10' del Santos "seguirá el proceso de recuperación y de preparación física planeado por la comisión médica", informó la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

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Neymar, incluido a última hora en la lista del seleccionador Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo, está de baja desde el pasado 17 de mayo, cuando sintió un pinchazo en el gemelo derecho durante un partido del 'Brasileirão'.

Su club minimizó el problema a un "edema" y, un día después, el técnico italiano lo convocó para el Mundial, en medio del clamor de un parte del vestuario de la Canarinha, exjugadores y aficionados.

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Sin embargo, la CBF quiso tener su propio diagnóstico y, nada más comenzar la concentración de la selcción, el pasado 27 de mayo, en Río de Janeiro, sometió al exjugador del Barcelona a nuevas pruebas que constataron una lesión más grave de lo esperado.

Ancelotti, sin embargo, garantizó la presencia del jugador de Mogi das Cruzes en la fase final del Mundial deEstados Unidos, México y Canadá que comenzará este jueves.

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Desde entonces, Neymar se ha ejercitado en el gimnasio y apenas ha pisado el césped para realizar movimientos leves, y se perdió los dos amistosos previos contra Panamá (6-2) y Egipto (2-1), este último en Cleveland.

Eel máximo goleador histórico de Brasil ni siquiera viajó a Cleveland para este último test y se quedó en Nueva Jersey, cuartel general de la 'Verdeamarela', con la intención de acelerar su rehabilitación.

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Ancelotti dijo en rueda de prensa que confía en que el atacante se reintegre a los entrenamientos con el grupo esta misma semana, aunque aún es duda para el debut contra Marruecos, el sábado, en el Metlife Stadium.

Este no es el primer contratiempo para el exentrenador del Real Madrid. El sábado pasado, en el partido frente a Egipto, perdió por lesión a Wesley y desconvocó al lateral del Roma ante el alcance del problema detectado en el abductor del muslo izquierdo del jugador.

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EFE

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