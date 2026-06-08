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La vivienda se encarece un 12,9 % hasta marzo y suma 44 trimestres al alza

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Madrid, 8 jun (EFE).- El precio de la vivienda se encareció un 12,9 % en el primer trimestre de 2026, encadenando 44 trimestres al alza y los cinco últimos con aumentos superiores al 12 %, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 13,5 % en los tres primeros meses de 2026, su mayor aumento desde el inicio de la serie. En el caso de la vivienda nueva lo hizo un 9,1 %, su tasa más baja desde finales de 2023.

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Esta subida se produce después de que la vivienda se encareciera un 12,7 % de media en 2025, en un contexto marcado por la falta de producto disponible para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, de jóvenes y aquellos con menos recursos.

A partir del primer trimestre de 2026, el año base o año de referencia de esta estadística del INE pasa a ser 2025. De este modo, coincide con el periodo de referencia del índice de precios de vivienda armonizado, que cambia también a 2025, en cumplimiento del Reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo, que establecen que los índices armonizados y sus subíndices deben reescalarse cada 10 años.

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Si se compara con el trimestre anterior, el cuarto de 2025, el precio de la vivienda acentuó su subida al 3,5 % en tasa intertrimestral.

Por tipo de vivienda, tanto los precios de la vivienda nueva como los de la vivienda de segunda mano aumentaron un 3,5 % en el primer trimestre de 2026 respecto al último de 2025.

Este aumento intensifica la subida del 1,8 % que se registró en el cuarto trimestre de 2025 frente a los tres meses previos.

Los precios de la vivienda presentaron tasas anuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el primer trimestre del año, todas ellas de doble dígito.

Las mayores subidas de precios se produjeron en Aragón y Región de Murcia (15,6 % ambas).

Por encima de la media también destacaron los aumentos de Castilla y León y la ciudad autónoma de Ceuta (14,9 % en ambas); de Asturias, Comunidad Valenciana y La Rioja (14,3 % en los tres casos); Cantabria (14 %); Baleares y Madrid (13,6 % en ambas); Galicia (13,5 %); Andalucía (13,3 %) y Melilla (13,2 %).

Los menores aumentos, superiores al 10 %, se localizaron en País Vasco (10,3 %) y Navarra y Cataluña (10,5 % en las dos), según el INE, que tiene en cuenta para su cálculo alrededor del 95 % de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre.

Además, el INE ha indicado recientemente que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2 % interanual y contabilizó 61.295 operaciones, un nuevo descenso que da lugar a un primer trimestre negativo tras las caídas de enero (-5 %) y febrero (-0,5 %). EFE

(Texto)(Recursos de archivo en Efeservicios: 8023549641) (Infografía)

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