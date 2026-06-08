El IBEX cae el 0,78 % ante el aumento de tensiones en Oriente Medio y del precio del crudo

Madrid, 8 jun (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con pérdidas del 0,78 %, ante el alza del precio del crudo, que se dispara casi un 5 %, tras el aumento de las tensiones en Oriente Medio, y mientras las acciones tecnológicas caen con fuerza por las mayores expectativas de una subida de los tipos de interés en EE.UU.

En la apertura de la sesión, el IBEX 35, el principal indicador, se deja el 0,78 %, hasta los 18.209,8 puntos. Las ganancias del año se reducen al 5,18 %.

PUBLICIDAD

El mercado nacional reacciona a la baja ante la fuerte subida que registra el precio del crudo brent, que avanza el 4,81 %, hasta los 97,61 dólares, ante los ataques cruzados entre Irán e Israel, que pone en peligro el acuerdo de paz entre Estados Unidos y Teherán. EFE

(foto)(vídeo)