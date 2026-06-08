La prensa de Alemania se rinde al triunfo de Zverev en Roland Garros

Berlín, 8 jun (EFE).- El triunfo del alemán Alexander Zverev en Roland Garros el domingo fue celebrado este lunes por la prensa germana, que destacó esa victoria como la primera de un tenista de Alemania en un Grand Slam desde tiempos del legendario Boris Becker.

"¡Alexander el Grande!", exclamó en titulares el diario Bild, el más leído de Alemania, que dejó espacio en su portada para el tenista germano, retratado en el momento en el que besó el domingo la Copa de los Mosqueteros después de derrotar por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 (5:7) y 6-1 al italiano Flavio Cobolli.

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"¡Por fin un vencedor de un Grand Slam!", celebró el Bild, que aludió al partido entre Zverev y Cobolli como un partido lleno de "suspense" resuelto tras disputarse cinco intensos sets.

El diario generalista Süddeutsche Zeitung también destacó la tensión con la que Zverev y Cobolli compitieron durante cuatro horas y 17 minutos hasta que el germano logró la victoria.

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"En la dramática final del Abierto de Francia, el alemán derrota al italiano Flavio Cobolli en cinco sets, liberándose así de una larga espera", señaló el diario editado en Múnich, que aludió a las 40 veces que Zverev participó en torneos del Grand Slam antes de llevarse el título el domingo en París.

Por su parte, el diario Die Welt destacó que el tenista alemán "venció a sus demonios" para conquistar un triunfo en un Grand Slam que hasta ahora no había conseguido.

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En su edición digital, el semanario deportivo Kicker dio por su parte la bienvenida al "exclusivo club" de alemanes que han ganado uno de los grandes torneos del circuito, grupo al que pertenecen otras estrellas como Steffi Graf, quien ganó 22 de estos títulos, Becker (6), Angelique Kerber (3) o Michael Stich (1).

Por su parte, el diario local Hamburger Morgenpost, periódico de la ciudad natal de Zverev, celebró a cuenta de la victoria del tenista germano: "¡Por fin un final feliz!". EFE

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