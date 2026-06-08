Manos Limpias señala que la Oficina de Artes Escénicas era "un traje a medida" para David Sánchez

La organización Manos Limpias ha considerado que el proceso de selección del puesto de coordinador de actividades de los conservatorios que se adjudicó al hermano de Pedro Sánchez fue "una auténtica patraña", mientras que la posterior creación de la Oficina de Artes Escénicas en la Diputación de Badajoz fue "un traje a medida" para David Sánchez Pérez Castejón.

Así se recoge en los informes finales que el abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha presentado este lunes en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017 como coordinador de actividades de los conservatorios, y posteriormente, como jefe de la Oficina de Artes Escénicas.

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En su intervención, José María Bueno ha valorado que este juicio existe "pese" a la Fiscalía, o "más bien, en contra del criterio de la Fiscalía, que se ha opuesto en todo momento a la existencia de la causa", como también ha ocurrido con el caso que afecta a la esposa de Pedro Sánchez, ha señalado el letrado.

José María Bueno ha calificado de "brillante" la labor de la jueza de instrucción de este caso, Beatriz Biedma, y ha rechazado que haya existido una investigación prospectiva en el proceso, que analiza la creación del puesto de coordinador de los conservatorios de Badajoz y su adjudicación "absolutamente negligente y arbitraria y delictiva" al hermano de Pedro Sánchez.

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"No estamos hablando de un enchufe, sin más, en el que se han violado todas las normas posibles para que alguien acceda a un puesto de trabajo", sino que se trata de "algo mucho más grave", ha aseverado el abogado de Manos Limpias.

PUESTO "INNECESARIO"

A David Sánchez Pérez-Castejón "se le crea" un puesto de coordinador "innecesario", y además, con "una arbitrariedad más, se crea como alta dirección", ha señalado el abogado de Manos Limpias, quien ha defendido que este puesto "los seis o siete años anteriores no había sido desempeñado por nadie", sino que lo podía haber desarrollado un músico del conservatorio, no un nuevo puesto de alta dirección.

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A esto se une, a juicio de Bueno, "una ilegalidad más, y es que se crea un puesto que no se sabe ni para qué sirve", ya que responsables de Cultura "tienen pedir a sus subordinados que le digan qué es lo que realmente se puede hacer con este puesto", lo que según ha reafirmado, "demuestra que era una decisión política la de crear este mismo puesto de trabajo".

Por todo ello, "estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve", tras lo que el abogado ha aseverado que "además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara la oferta pública de empleo", que era el "hermanísimo", según ha señalado el letrado de acuerdo a cómo aparecía en correos entre los directores de los conservatorios.

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PROCESO DE SELECCIÓN, "UNA AUTÉNTICA PATRAÑA"

Bueno ha añadido además que el proceso de selección de este puesto "fue una farsa, fue una técnica patraña", ya que "la forma de puntuación de los méritos se decidió después de que llegaran los currículos", algo que según ha dicho, "no ha sucedido nunca".

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De hecho, ha mostrado sus dudas sobre que David Sánchez hiciera una entrevista personal para acceder a este puesto, ya que en su declaración "no supo explicarnos ni lo más mínimo en qué consistió esta entrevista", ha recordado Bueno.

Según ha apuntado, se localizó un "borrador de acta" en el que se declaraban no aptos a todos los candidatos, excepto a David Sánchez, sin embargo, posteriormente, en acta oficial "se cambió ese criterio y se declaró aptos a seis candidatos", todo ello con el objetivo de "ir diseñando un acta falsa", pero dando una "imagen de legalidad".

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Además, "una vez adjudicado el puesto, siguió la ilegalidad y se le permitió a este señor no trabajar, se le permitió no ir a su puesto de trabajo, no teletrabajar, no presentar informes", ha aseverado el abogado de Manos Limpias.

Bueno ha lamentado que en este caso se haya declarado prescrito el delito de aceptación de nombramiento ilegal que se imputaba a David Sánchez.

Durante su exposición de las conclusiones finales, el abogado de Manos Limpias ha relatado que el puesto se había creado en la diputación había "muchos meses", pero se activó cuando David Sánchez "termina un master", y ha asegurado además que en la "simulación del proceso selectivo" participan "absolutamente todos los acusados" de este delito.

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"Todos firman, incluido Gallardo, que es el que sigue obviamente, además lo de la rapidez, lo de la urgencia, lo sigue y lo pilota directamente", ha relatado Bueno, quien ha considerado que toda esta actuación supone un delito de prevaricación.

CREACIÓN DE LA OFICINA DE ARTES ESCÉNICAS

Respecto al bloque 2 del caso, que se centra en la creación de la Oficinas de Artes Escénicas, el letrado de Manos Limpias ha asegurado que "a día de hoy nadie sabe lo que es", aunque el propio David Sánchez declaró en este juicio que se trata de "una especie de bien inmaterial, pero que sabía muy bien qué era", ha dicho.

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Ante esta situación, Bueno ha concluido asegurando que la Oficina de Artes Escénicas era "un traje a medida hecho para David Sánchez Pérez-Castejón" quien, "no contento con haber accedido al puesto de coordinador, quería algo más", tras lo que ha asegurado que el proceso de creación de este nuevo puesto "es burdo y delicitivo".

"Parece impresionante que quien dirija esta supuesta oficina no sepa decirnos nada, ni sepa contarnos nada de lo que es", ha señalado Bueno, quien ha asegurado que en ella "nadie controla si se presta servicios o no, el sueldo sigue siendo de alta dirección", y además "carece de incompatibilidades", por lo que "se puede trabajar sin limitación horaria para otros empresarios", ha aseverado el letrado.

Según ha aseverado Bueno, la creación de esta oficina, "no era una ampliación de funciones, era un nuevo puesto", en el que "la eliminación de la cláusula de incompatibilidad es un privilegio injustificado en relación a la normativa de los puestos de alta dirección", ha asegurado.

PUESTO DE LUIS CARRERO

Finalmente, el tercer bloque se centra en el puesto que ocupó el amigo de David Sánchez, Luis Carrero, en la Diputación de Badajoz, algo que bueno ha tachado de "gravísimo", porque representa la "culminación" de la actividad presuntamente ilícita desarrollada "por cargos de la Diputación, en beneficio del hermano de Pedro Sánchez".

Según ha considerado el abogado "este puesto es tremendo", y ha enmarcado su creación en que David Sánchez "estaba interesado lógicamente en traer para sus propias actividades a su amigo y además que eso ocurriera a cargo de la Diputación de Badajoz", para el que se crea el nombre "bastante peculiar" de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas, que "traducido a la realidad es Ayudante de David Sánchez", ha aseverado.

Para su creación, "la operativa realmente se desarrolla con una celeridad y una falta de rigor técnico que evidencian la predeterminación del resultado", ha aseverado Bueno, todo ello para una "adjudicación anunciada" en favor del amigo de Sánchez.

En ese sentdio, y sobre el hecho de que el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo no vaya a ser juzgado por la contratación de Carrero, ha avanzado que Manos Limpias va a interponer una querella criminal contra él por estos hechos.