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Madrid blindada por el dispositivo policial para la visita del papa al Congreso

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Madrid, 8 jun (EFE).- Madrid ha amanecido este lunes blindado por el dispositivo policial desplegado durante la visita del papa, y los primeros cortes de tráfico han comenzado ya a producirse para garantizar la seguridad de los desplazamientos de León XIV, que este lunes será el primer pontífice que hable ante el Congreso de los Diputados en la que será la jornada más intensa de su estancia en la capital.

Las calles que rodean el Palacio de Congreso están ya cerradas a la circulación de vehículos, cortes que irán en aumento a lo largo del día.

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Un amplio dispositivo policial vigila los accesos y agentes de la Policía Nacional están revisando alcantarillas frente a la Puerta de los Leones y en otras vías adyacentes. La carrera de San Jerónimo, por donde accederá el papa al Congreso, está ya cerrada.

En el entorno de Cibeles continúan las labores de desmontaje de los escenarios de la misa de este domingo, pero el tráfico está abierto, aunque los autobuses no paran en las zonas habituales de la plaza.

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Los alrededores de Nunciatura Apostólica, residencia del papa durante su estancia en Madrid, hay un mayor presencia policial que el fin de semana, ya que a las nueve y media acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que visitará al pontífice.

Esta mañana se ha notado en las calles de Madrid una afluencia menor de vehículos en previsión de atascos y en respuesta a las llamadas del Ayuntamiento para reducir al máximo posible los trayectos en vehículos y a teletrabajar.

Tras su visita al Congreso el papa se dirigirá a la Conferencia Episcopal Española para reunirse con los obispos, por los que las vías de acceso a la zona se verán afectadas, al igual que esta tarde cuando el pontífice se dirija a la catedral de la Almudena y al estadio Santiago Bernabéu.

León XIV realizará esta tarde sus dos últimos recorrido en papamóvil por la capital, en lo que será los momentos de mayores restricciones en la circulación. EFE

(foto)(vídeo)

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