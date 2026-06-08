León XIV pide en el Congreso "una renovación moral" y "altura de miras"

Madrid, 8 jun (EFE).- El papa León XIV ha pedido este lunes en el Congreso de los Diputados "una renovación moral" y ha invitado a los legisladores a tener "altura de miras", porque "toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír".

"Porque la altura de miras consiste precisamente en mirar con más hondura aquello que está en juego en cada decisión pública. Por eso, junto a las respuestas técnicas y las reformas legales, hace falta también una renovación moral", ha exhortado el pontífice en su histórico discurso en el Congreso.

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El papa ha concluido su alocución con el deseo de "que esta noble nación jamás pierda la memoria de sus raíces ni la audacia de mirar al futuro".

"Que España continúe siendo tierra de encuentro, de cultura, de solidaridad y de esperanza. Y que su vida pública sepa unir siempre la firmeza de las convicciones con la nobleza del diálogo y la grandeza del servicio", ha añadido.

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Todo en un histórico discurso en el que previamente se ha dirigido a los parlamentarios para subrayar que "la pluralidad política no debería degenerar en la descalificación permanente del adversario" y que los conflictos pueden resolverse cuando "las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos".

Ha hablado también de la importancia del lenguaje, pues "las palabras pueden abrir caminos o cerrarlos; pueden iluminar la realidad o deformarla hasta hacer imposible el encuentro".

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"Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen, por eso, una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje. La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación", ha aseverado.

León XIV ha recordado a los políticos que "de este respeto al otro nace también el deber de custodiar el espacio donde maduran sus convicciones, su conciencia y su relación con Dios".

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Al respecto ha destacado que "una cuestión decisiva para toda sociedad verdaderamente democrática" es "la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión". EFE