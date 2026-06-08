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Grupos de sevillistas preparan una manifestación ante la incertidumbre que rodea al club

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Sevilla, 8 jun (EFE).- Colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas han convocado para el próximo 18 de junio una manifestación "contra el Consejo de Administración" del club debido a la incertidumbre que rodea a la entidad, después de que no fructificara el acuerdo de compraventa por un grupo inversor liderado por Sergio Ramos.

Este colectivo ha hecho público el cartel anunciador de la protesta bajo el lema 'SOS Sevilla FC', en el que citan a los aficionados a concentrarse en la fachada principal del Ramón Sánchez-Pizjuan (20.30 horas) para posteriormente marchar a la Puerta de Jerez, lo que "unirá dos símbolos del sevillismo", el estadio y esta céntrica plaza sevillana en la que los sevillistas tienen como tradición celebrar sus logros importantes.

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Ya a finales del pasado mayo, estos accionistas y peñas solicitaron la dimisión del actual Consejo de Administración por las dudas en esa compraventa de la entidad por parte de Sergio Ramos y el fondo de inversión Five Eleven Capital.

Esa negociación quedó "rota" pocos días después por parte de las familias que detentan la mayoría accionarial del Sevilla, según argumentaron, por una "rebaja sustancial" de la oferta inicial, sobre la que existía un preacuerdo y un plazo de preferencia para firmar los documentos que expiraba el pasado 31 de mayo.

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Un día después, el 1 de junio, Sergio Ramos negó en una multitudinaria conferencia de prensa en un hotel sevillano que hubieran "incumplido en algún momento ningún acuerdo" y aseguró que éste no llegó a formalizarse y sólo se "adaptó" con una oferta que no variaba de forma sustancial a la primera.

En medio de la polémica, el club debe planificar la próxima temporada, para la que ya no trabaja el que fuera este curso su director deportivo, Antonio Cordón, quien anunció su marcha pese a que tenía dos campañas más de contrato, y en la que su entrenador siguen siendo actualmente Luis García Plaza.

El técnico madrileño, que aseguró un ejercicio más de contrato tras consumarse la permanencia del equipo en LaLiga EA Sports, tiene ahora muchos frentes abiertos en la formación de la plantilla, de la que se van jugadores cedidos, llegan otros que estaban a préstamos en diversos equipos, además de que, con Antonio Cordón, se habían adelantado algunas operaciones de contrataciones.

Entre éstas estaba la del centrocampista internacional ecuatoriano Patrik Mercado, procedente del Independiente del Valle de su país pero que sufrió el pasado marzo una grave lesión en la rodilla derecha que le impedirá jugar hasta principios de 2027, por lo que el Sevilla podría ejercer la cláusula resolutoria del contrato firmado el pasado febrero.

El club también tiene apalabradas las llegadas como agentes libres para la próxima temporada del lateral diestro Juan Iglesias (Getefe) y del central senegalés Arouna Sangante (Le Havre francés), mientras que se interesó por otro futbolista convaleciente de la rodilla, el centrocampista rumano del Pisa italiano Marius Marin.

Entre estas dudas, el Sevilla ha anunciado en estos días la disputa de los dos primeros amistosos de pretemporada, uno el programado para el próximo 8 de agosto ante el Bayer Leverkusen, en el estadio de este club alemán, y otro antes, el 19 de julio, en Polonia ante KS Cracovia de ese país. EFE

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