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Roberto Martínez llega a los 100 goles y es el técnico más rápido en lograrlo con Portugal

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Lisboa, 8 jun (EFE).- El seleccionador de Portugal, el español Roberto Martínez, alcanzó la cifra de 100 goles al frente de la selección lusa tras la victoria por 2-1 ante Chile en un partido amistoso disputado el pasado sábado, un nuevo hito en una trayectoria marcada por los récords desde su llegada al banquillo en enero de 2023.

Martínez se convirtió además en el seleccionador portugués que más rápido ha alcanzado el centenar de tantos, al necesitar únicamente 39 partidos para llegar a esa cifra. El anterior registro pertenecía a António Oliveira, que requirió 43 encuentros, mientras que Luiz Felipe Scolari lo consiguió en 46 y Fernando Santos en 52.

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Con esos 100 goles, el técnico español pasa a formar parte del reducido grupo de seleccionadores portugueses que han superado la barrera del centenar de tantos. Fernando Santos lidera la clasificación histórica con 226 goles, seguido por Scolari (144), António Oliveira (102) y ahora Roberto Martínez (100).

La productividad ofensiva ha sido una de las principales señas de identidad del equipo desde la llegada del exseleccionador de Bélgica. Bajo su dirección, Portugal presenta una media de 2,56 goles por partido, la más alta registrada por un seleccionador de Portugal.

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Los registros no se limitan al apartado goleador. Martínez también ostenta el mejor porcentaje de victorias en la historia de la selección lusa, con un 69,23 %, por delante de Humberto Coelho (66,7 %) y del brasileño Otto Glória (63,3 %).

Nombrado seleccionador en enero de 2023 tras la salida de Fernando Santos, Martínez heredó una generación liderada por Cristiano Ronaldo y respaldada por futbolistas como Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves o Rúben Dias. Bajo su mando, Portugal conquistó la Liga de Naciones de 2025 y llega al Mundial de 2026 como una de las selecciones que aspiran a pelear por el título.

El técnico español, que anteriormente dirigió a Bélgica durante seis años, se ha convertido en uno de los seleccionadores más exitosos de la historia reciente del fútbol portugués. Sus cifras avalan una etapa caracterizada por la eficacia ofensiva y una elevada regularidad en los resultados, elementos que han permitido a Portugal consolidarse entre las principales potencias del fútbol internacional. EFE

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