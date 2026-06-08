Espana agencias

Sinner se somete a pruebas médicas tras su malestar físico en Roland Garros

Guardar
Google icon

Roma, 8 jun (EFE).- El italiano Jannik Sinner acudió este lunes al hospital para someterse a una serie de pruebas médicas tras el malestar que sufrió durante su participación en Roland Garros, donde cayó en segunda ronda físicamente tocado contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

El tenista, número uno del mundo, se presentó en el Hospital San Raffaele de Milán (norte de Italia) para realizar unos exámenes médicos programados después de unos días de vacaciones en la isla mediterránea de Cerdeña, según adelantaron medios locales.

PUBLICIDAD

El deportista italiano se somete a estas pruebas tras mostrar signos de fatiga y ciertas dudas físicas durante el torneo de París, al que llegaba como gran favorito después de una racha brillante y con la ambición de conquistar el único Grand Slam que aún le falta.

El jugador de San Cándido cayó ante Cerúndolo después de ganar los dos primeros sets y de dominar 5-1 en el tercero, momento en el cual comenzó a mostrar signos de cansancio y problemas físicos, lo que permitió la remontada de su rival y acabó provocando su eliminación.

PUBLICIDAD

En el torneo previo, el Masters 1.000 de Roma que conquistó, Sinner también mostró en algunos de sus encuentros signos de malestar físico.

El transalpino tiene previsto regresar a los entrenamientos el miércoles, y no participará en torneos sobre hierba previos a Wimbledon, tal y como ya anunció el propio tenista.

Tras su eliminación en París, Sinner se sometió a revisiones en un centro médico de Turín, con la vista puesta en el torneo en Wimbledon, el torneo más antiguo de la historia y considerado como uno de los más prestigiosos del mundo, donde defenderá título. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Preocupación en Marruecos por lesiones de Ez Abde y Mazraoui en vísperas del Mundial

Infobae

Lamine Yamal, Flick, Espí, Joan García y Güler, los premiados de la campaña 2025/26

Infobae

Espadas en alto por la final

Infobae

El papa pide aprender de las vicisitudes de los migrantes en su discurso a los obispos

Infobae

El papa pide "respeto a los derechos de todos" al firmar en el libro del Congreso

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

El papa León XIV lleva la paz al Congreso, pero ha durado poco: “PP y Vox han aplaudido 10 minutos un discurso que abuchean hace siete años”

Más allá del histórico discurso del papa León XIV en el Congreso: Nogueras le pide que hable catalán y Sumar le entrega una carta del Sindicato de Inquilinas

León XIV reclama al Congreso una acogida “respetuosa” y una “integración real” para los inmigrantes

Pedro Sánchez, tras el encuentro con el Papa León XIV: “Compartimos el compromiso de defender el valor de las migraciones”

Una empresa despide a un trabajador metalúrgico porque “se negó a soldar”: el tribunal rechaza la decisión porque se produjo tras una baja médica

ECONOMÍA

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

Óscar Puente asegura que “las aerolíneas no prevén problemas de suministro de queroseno en verano” aunque no descarta un aumento de precios

La gasolina puede subir a partir de julio, pero hacer un ‘simpa’ sale mucho más caro que llenar el depósito: multas de hasta 900 euros

El precio de la vivienda sigue al alza: crece un 12,9% en el primer trimestre de 2026 respecto al año anterior, según el INE

Así avanza la pasarela al RETA para mutualistas colegiados: claves y novedades de la reforma que se vota en el Congreso esta semana

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

DEPORTES

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

El Real Madrid de los próximos 4 años: el programa con el que Florentino Pérez gobernará el club tras ganar las elecciones

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Florentino Pérez revalida el cargo de presidente del Real Madrid tras vencer en las urnas a Enrique Riquelme

Problemas en las elecciones a la presidencia del Real Madrid: 400 votos por correo impugnados

Fernando Alonso firma su mejor resultado en el GP de Mónaco, Carlos Sainz abandona y Antonelli domina una caótica carrera de F1 marcada por los accidentes