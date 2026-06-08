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Hugo Sochurek, el talento más joven en la historia de la selección checa

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Praga, 8 jun (EFE).- Hugo Sochurek, delantero del AC Sparta Praga, se ha convertido en uno de los talentos más prometedores del fútbol checo, ya que a sus 17 años ha debutado en la selección absoluta, el jugador más joven en hacerlo, antes de entrar en la convocatoria de los 26 seleccionados para el Mundial de este año.

Ahí los centroeuropeos se medirán con México, uno de los países anfitriones, además de Corea del Sur y Sudáfrica, una verdadera prueba de fuego para Sochurek, ya que él y los suyos aspiran a clasificarse de la fase de Grupos.

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Antes de volar a Estados Unidos, el joven de 18 años bromeó con los periodistas diciendo que tenía que esforzarse mucho en la escuela para tener todo listo para el campeonato, según informó 'Fotbal.cz', el portal de la Federación Checa de Fútbol.

Este centrocampista central moderno, de 1,83 metros y gran capacidad asociativa, debutó hace tres meses en primera división y ha destacado también por combinar trabajo defensivo con aptitud para participar en la construcción del juego.

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Otra de sus divisas es la precisión en el pase, que en algunos casos ha llegado al 96 % en un encuentro de liga con el Sparta, además de inteligencia táctica, lo que ha adelantado su aparición en la primera división checa, donde llegó también este año.

De confirmar su calidad en esta edición de la copa del mundo, que arranca el jueves, Sochurek podría convertirse, en su posición preferida de la medular, en el reemplazo de Tomás Soucek, un jugador veterano de 31 años y con 90 representaciones internacionales.

Sochurek se incorporó a la academia del Sparta con 12 años, y ha sido luego internacional con las categorías juveniles de la República Checa, con las que ha disputado el Europeo y Mundial Sub-17. EFE

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